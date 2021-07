El Museo Almeida fue distinguido por el Premio Lahille por su labor en las Ciencias Naturales

Existen instituciones, lugares y fiestas que enaltecen a Gualeguaychú. Pero sin dudas, en materia científica y cultural, pocos se destacan más que el Museo de Ciencias Naturales "Manuel Almeida". Garante de toda nuestra historia ancestral, esta institución nació de la curiosidad innata del nombre que está entre comillas. Y a pesar de haber ido creciendo contantemente a pulmón, la semana pasada llegó uno de esos mimos que acarician el alma.

Desde mediados del siglo XX, la Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascasio Moreno” entrega el Premio Lahille a destacadas personalidades en el campo de las Ciencias Naturales que, a través de su labor, demostraron una constante preocupación por volcar sus conocimientos a la comunidad. Y en esta oportunidad, el jurado encargado de las menciones selección al Museo Almeida para distinguirlo por su labor y aporte a la divulgación de las ciencias naturales durante 2020, además de reconocer su trayectoria en nuestra ciudad.

“La verdad es que a nosotros también nos sorprendimos, porque no sabíamos que habíamos sido nominados. Este es un premio que otorga la fundación del Museo de La Plata todos los años, y que a raíz de la pandemia esta nominación corresponde al año 2020. Este es un premio que se da a personalidades u ONGs que trabajan en el tema de la investigación, las ciencias naturales y las culturas”, afirmó Raúl Almeida, responsable de museo.

La distinción Premio Lahille es otorgada a destacadas personalidades en el campo de las Ciencias Naturales que a través de su labor hayan demostrado una constante preocupación por volcar sus conocimientos a la comunidad. Lleva el nombre de Fernando Lahille, un investigador francés

Para ser más específico, la distinción Premio Lahille es otorgada a destacadas personalidades en el campo de las Ciencias Naturales que a través de su labor hayan demostrado una constante preocupación por volcar sus conocimientos a la comunidad. Lleva el nombre de Fernando Lahille, un investigador francés que fue contratado por Francisco Pascasio Moreno y que fue uno de los pioneros en nuestro país en la difusión y transferencia del conocimiento a la sociedad en la temática de los recursos naturales

Aunque el premio no conlleva un reconocimiento económico, sí trae consigo una destaque sublime en la labor que fueron llevando a cabo no ahora, sino desde que don Manuel Almeida comenzó este sueño que hoy se materializa en forma de museo. Sin embargo, hay que reconocer que tan loable labor cuesta mantenerse en pie y que no vendría mal alguna ayuda, tanto del Estado como de la colaboración desinteresada de los privados.

“El Premio Lahille es un reconocimiento simbólico. A nosotros seguro que sin dudas nos vendría muy bien un reconocimiento económico, porque no tenemos ningún apoyo de algún estamento oficial ni nada por el estilo. Toda nuestra labor sigue siendo a pulmón, aunque parezca mentira. Y es reconocido a nivel nacional, pero nadie es profeta en su tierra. En definitiva, a nosotros nos llena de orgullo por saber que estamos reconociendo nuestro patrimonio”, mencionó Raúl con un dejo de resignación, pero sin perder la esperanza de que algún organismo oficial se acerque a ayudar a mantener esta labor cultural y científica.

Lo cierto es que hasta el año pasado el Museo de Ciencias Naturales "Manuel Almeida" recibió por parte del Municipio un subsidio de 8 mil pesos, pero el mismo llegó a su fin en enero de 2021. La municipalidad, sin embargo, sigue pagando la luz, hasta cierto consumo, pero el mismo no llega a superar el límite. Luego, por ser un edificio de Nación, quedan eximidos de algunos impuestos. Pero por fuera de eso, todo lo demás corre por cuenta y orden de los responsables del museo.

Lo que más nos complica es el tema diario, el atender el museo. Quizás, con una ayuda en ese sentido podamos poner en marcha todo. Nos hacemos cargo de toda la manutención del edificio. pintura, refacciones, arreglos eléctricos, todo eso corre por cuenta nuestra”, explicó Almeida.

Y para colmo, llegó la pandemia para complicarlo aún más todo: “Todo lo que es mantención del edificio es a cuenta nuestra. Por eso, en realidad, hemos mantenido el museo con poca actividad, pero queremos poder ponerlo de nuevo en marcha en las vacaciones, de poder abrirlo, pero es muy complicado. La fundación Azara nos ayudó a poner en condiciones el edificio en 2019, pero es una lástima que no podamos tenerlo abierto. Pero esa es nuestra realidad”, explicó.