El nuevo espacio de la Editorial de Entre Ríos se habilitará para venta y difusión del catálogo, además de desarrollar presentaciones de libros, talleres, capacitaciones y propuestas educativas.

La inauguración contará con intervenciones teatrales de Ricardo Villani, evocando al emblemático escritor Fray Mocho, con dirección y dramaturgia de Belén Barreto. También se presentará el Dúo Archaina-Cabeza, quienes ofrecerán un repertorio con especial presencia de canciones del litoral.

La apertura de la nueva sede en Gualeguaychú es el resultado del convenio suscripto en diciembre pasado por el intendente Mauricio Davico con el secretario de Cultura de la provincia de Entre Ríos, Julián Manuel Stoppello y el director de la Editorial Entre Ríos, Matías Armándola. Durante la firma, Davico destacó que la apertura de la sede “amplía la oferta cultural local y fortalece la articulación con la provincia”. Stoppello, por su parte, valoró el acompañamiento municipal y afirmó que el nuevo espacio permitirá desarrollar presentaciones de libros, talleres, capacitaciones y propuestas educativas.

El acuerdo establece el trabajo conjunto para habilitar un espacio de venta y difusión del catálogo editorial dentro del Museo Casa de Fray Mocho, un espacio patrimonial de relevancia para la ciudad.

El convenio estipula que el mobiliario y los materiales aportados por la Secretaría y la Editorial serán de su propiedad y deberán retirarse al finalizar la vigencia del acuerdo. La duración inicial es de dos años, con posibilidad de prórroga mediante acuerdo escrito entre las partes.

La nueva sede funcionará en un sector específico de la Casa de Fray Mocho, cedido por el Gobierno de Gualeguaychú de forma gratuita, quien garantizará el acceso al espacio, la seguridad y los servicios básicos necesarios para su funcionamiento. En tanto, la Secretaría de Cultura y la Editorial de Entre Ríos serán responsables de instalar, equipar y gestionar el puesto. Esto incluye el mobiliario, la exhibición de libros, el manejo de stock y la designación del personal requerido. Además, ambas instituciones definirán en conjunto los días y horarios de atención al público.

Este convenio permitirá que Gualeguaychú cuente con un punto permanente de acceso a libros entrerrianos, fortaleciendo la presencia de la Editorial Entre Ríos en el territorio y enriqueciendo el vínculo de la comunidad con su patrimonio literario.

La misión de la Editorial Entre Ríos es publicar y difundir obras científicas, culturales, educativas y artísticas de autores entrerrianos. Fundada en 1984 y ratificada en 1986 por ley, tiene su sede en una casa histórica de calle 25 de junio 39, en Paraná. Además de su catálogo, impulsa acciones culturales, participa en ferias del libro y edita el tradicional Premio Fray Mocho, el máximo galardón literario de Entre Ríos.