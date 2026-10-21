El Museo Casa Natal de Fray Mocho fue escenario este lunes 19 de octubre de una jornada dedicada al diseño gráfico, la lectura y el patrimonio cultural, en el marco de la celebración de su aniversario. La actividad formó parte de “Librarte, leer es libertad”, la Muestra Anual de la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario del Instituto Superior Juventud Unida D-259.

Del encuentro participaron el director del Instituto, Maximiliano Benetti; la apoderada legal, Patricia Maradey; y el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, junto con estudiantes, docentes y las diseñadoras gráficas Noelia Cuberli y Cecilia Gallino, quienes brindaron exposiciones relacionadas con los ejes de la propuesta.

Bajo la temática “Caras y Caretas, diseño, modernidad y cultura visual”, la jornada abordó la historia de la revista Caras y Caretas y su relación con el movimiento artístico Art Nouveau. Las exposiciones permitieron analizar los vínculos entre la ilustración, el diseño editorial y las formas de comunicación de una época, en diálogo con el patrimonio documental que conserva el museo y el legado de Fray Mocho.

Durante la actividad también se presentó un sistema de estampillas desarrollado por estudiantes de primer año en el marco del proyecto transversal “La biblioteca que soñamos”. La iniciativa propone imaginar las bibliotecas del futuro mediante producciones gráficas, buzones y espacios participativos en los que la comunidad puede expresar sus ideas y propuestas.

La jornada se articuló, además, con el programa Red Postal de Museos, que recupera la postal como medio de expresión e intercambio entre estudiantes, instituciones culturales y la comunidad. La vinculación entre ambas propuestas permitió relacionar herramientas del diseño contemporáneo con prácticas de comunicación presentes en la historia cultural.

Cabe destacar que “Librarte” fue seleccionado por el Fondo Municipal de las Artes 2026, en la categoría Divulgación Cultural, y declarado de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú.

El cierre estuvo a cargo del cantautor Ger Páez, quien ofreció una presentación musical para los presentes.

La actividad permitió compartir las producciones de los estudiantes y generar un espacio de intercambio entre instituciones educativas y culturales, en una jornada que combinó el aniversario del museo con nuevas formas de acercarse al patrimonio histórico de la ciudad.