El Museo Casa Natal de Fray Mocho recibió la donación de una máquina franqueadora mecánica de la marca alemana Francotyp, que hasta el momento se encontraba bajo el cuidado de Alicia Ingani. La pieza será incorporada a la muestra Red Postal, una propuesta que acerca a la comunidad a la historia de la correspondencia y los servicios postales.

El equipo cuenta con una placa identificatoria que lleva grabadas las letras «Cc», correspondientes a la denominación de un modelo cuyas impresiones se encuentran documentadas en la Argentina desde 1952.

Estas máquinas permitían acreditar el pago del franqueo sin necesidad de utilizar estampillas. Mediante selectores numerados se establecía el importe correspondiente al envío y, al accionar una manivela, el dispositivo imprimía directamente sobre el sobre una marca denominada «impronta», que podía incluir la fecha, la localidad de origen y un número de permiso.

Su utilización representó un avance en la organización del correo, especialmente para empresas e instituciones que necesitaban despachar grandes cantidades de correspondencia. Algunos modelos de alta capacidad podían procesar más de 10.000 sobres por hora y también permitían incorporar nombres comerciales, avisos publicitarios e imágenes de productos.

La diversidad de estas impresiones convirtió a los sobres franqueados mecánicamente en documentos de interés para la filatelia y el estudio de la historia comercial y publicitaria.

El reconocimiento internacional de este sistema se produjo en 1920, cuando el Congreso de la Unión Postal Universal, reunido en Madrid, autorizó la circulación internacional de correspondencia franqueada mediante máquinas, bajo el control de las administraciones postales. Entre las disposiciones establecidas se encontraba la identificación del país de origen y la utilización del color rojo para las improntas.

En la Argentina, el funcionamiento de estos dispositivos requería autorización del servicio postal. Los usuarios debían registrar sus datos, declarar los textos publicitarios que deseaban imprimir y establecer una carga inicial de franqueo. En los modelos mecánicos que utilizaban crédito prepago, los contadores permanecían precintados y las recargas se realizaban en oficinas habilitadas.

Con el avance de la tecnología, estos sistemas fueron reemplazados progresivamente por equipos electrónicos y digitales, que incorporaron nuevas modalidades de impresión y recarga, incluidas las etiquetas de franqueo adhesivas.

“La incorporación de esta máquina permitirá ampliar los contenidos de Red Postal, una propuesta que durante cuatro años acercó a estudiantes de Gualeguaychú a la práctica de escribir y enviar postales, mediante actividades que incluyeron recorridos por el buzón histórico ubicado en 25 de Mayo y Rocamora y por las casillas postales del Correo Argentino”, expresaron desde el museo.