En el marco del Día Internacional de los Museos, que se conmemora cada 18 de mayo bajo el lema “Museos uniendo mundos divididos”, el Museo de la Memoria Popular organizará una propuesta abierta a la comunidad en Casa De Deken.

La actividad tendrá lugar el domingo 17 de mayo, de 19 a 21, en la sede ubicada en 25 de Mayo 734, donde se inaugurará la muestra temporaria “Sonidos de ayer y hoy”. La exposición reunirá radios antiguas y propondrá un recorrido por la evolución de los medios de comunicación, con eje en el papel de la radio en la vida cotidiana de distintas generaciones.

La jornada incluirá intervenciones artísticas. El actor Santiago Ramírez presentará el microteatro “Sonido del alma”, con dirección de Belén Barreto, y la propuesta se completará con un segmento musical en vivo a cargo de Claudia Figueroa.

La iniciativa también se vincula con el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que se celebra el 17 de mayo, una fecha orientada a reflexionar sobre el acceso a la comunicación y los cambios en las formas de vinculación social.

Desde la organización señalaron que la muestra busca recuperar el valor de la radio como herramienta de encuentro, información y compañía, y a la vez invitar a pensar la transformación de los modos de comunicación hasta la actualidad.

Las piezas exhibidas fueron cedidas en préstamo por la familia Della Chiesa. La actividad será libre y gratuita.