La guía y coordinadora del Museo del Carnaval de Gualeguaychú, Marcela Faiad, participará del 1° Foro Carnaval del Litoral, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre en Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.

El evento, organizado por La Fábrica Cultural y la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), reunirá a referentes de distintos puntos del país para reflexionar sobre el valor del carnaval como expresión popular, patrimonial y comunitaria.

Durante las jornadas se desarrollarán mesas de trabajo, entre ellas la titulada “El Carnaval como Patrimonio Cultural y Motor Comunitario”, que abordará la importancia del carnaval como una de las manifestaciones más representativas del patrimonio cultural del Litoral. Además, se analizarán ejes vinculados a su papel como herramienta de desarrollo local, cohesión social y transmisión de saberes, resaltando su aporte en la construcción de identidad y sentido de pertenencia.

En el hall de entrada al Aula Magna de la UNCAUS se presentará la muestra “Lo femenino en el Carnaval de Gualeguaychú”, producida por el Museo del Carnaval. La exposición propone un recorrido por la historia de mujeres creativas y comprometidas que marcaron el pulso del carnaval local desde sus inicios, bajo la consigna de libertad y expresión.

La muestra incluye las piezas “La impronta femenina en el Carnaval de Gualeguaychú” y “Mujeres Murguistas”, que visibilizan el papel de las mujeres tanto en las comparsas como en el movimiento murguero.

“Poner el cuerpo, alzar la voz, levantar una pancarta o un estandarte con la consigna de libertad nos hermana con los orígenes del Carnaval y visibiliza las luchas de los colectivos que en nuestros corsos han encontrado un espacio de expresión genuino”, expresa el texto curatorial que acompaña la exposición.

Finalmente, durante el acto académico de cierre del foro, Marcela Faiad recibirá su certificado de la Diplomatura en Carnaval del Litoral, formación cursada durante este año, consolidando su compromiso con la investigación, preservación y difusión del patrimonio cultural de Gualeguaychú.



