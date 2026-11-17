El Museo del Carnaval realizó un taller de Empapelado Aplicado a Esculturas de Carnaval y Construcción de Volúmenes Escenográficos, a cargo del artista Evaristo Ayala, que reunió a aproximadamente 50 participantes y permitió iniciar la recuperación de dos piezas que forman parte del patrimonio carnavalero de Gualeguaychú.

La actividad se desarrolló el jueves 12 y viernes 13 de noviembre, en el marco de un proyecto aprobado por el Fondo Municipal de Fomento a las Artes (FMA), destinado a la recuperación, conservación y puesta en valor de las esculturas que integran el patrimonio del Museo del Carnaval.

Durante el primer encuentro se abordaron los fundamentos teóricos de la técnica de empapelado, con especial atención a los materiales utilizados, la preparación de adhesivos, las proporciones de las mezclas y los procedimientos de aplicación. También se trabajó sobre los refuerzos estructurales y las condiciones de secado necesarias para garantizar la conservación de las piezas.

Luego, los participantes llevaron esos conocimientos a la práctica mediante la intervención de dos esculturas representativas de la historia del Carnaval de Gualeguaychú. Una de ellas fue Geppetto, que forma parte del Museo desde su inauguración en 2019, mientras que la otra fue un casco romano perteneciente a la comparsa Marí-Marí, utilizado durante la temática Ítaca.

Estas intervenciones constituyen la primera etapa de un proceso de recuperación que abarcará las piezas ubicadas en el Parque de las Esculturas del Museo del Carnaval. Los trabajos tendrán continuidad a cargo de Ayala, quien realizará los tratamientos necesarios para completar la restauración de las esculturas intervenidas.

La conservación de estas obras requiere especial atención debido a que sus materiales originales no fueron concebidos para permanecer expuestos a la intemperie. Por este motivo, resulta necesario aplicar tratamientos específicos que permitan prevenir su deterioro y prolongar su vida útil, sin perder las características propias de las técnicas utilizadas en su construcción.

La propuesta permitió que los participantes adquirieran conocimientos sobre procedimientos empleados en la elaboración de esculturas y estructuras escenográficas del Carnaval, al tiempo que colaboraron directamente en la recuperación de piezas pertenecientes al patrimonio cultural de la ciudad.