Invitados por la Escuela Secundaria N° 13 “General Manuel Belgrano”, el evento se desarrolló en el Salón de la Escuela en el horario de 19 a 22 horas. Una propuesta educativa donde el turismo, la tecnología y la inteligencia artificial se unieron para aprender, crear y descubrir nuevas formas de conocer el mundo.

A través de desafíos, juegos y actividades colaborativas, los estudiantes de nivel secundario con orientación turismo de la ciudad pusieron en acción sus conocimientos, investigan destinos, resuelven problemas y exploran cómo las herramientas digitales están transformando la manera de viajar y conocer el mundo.

Los guías del Museo Marcela Faiad y Alejandro Bulay, acompañados por Noelia Amarillo realizaron el montaje en el escenario principal del salón, obteniendo una visualización significativa e imponente, resaltando la premisa del encuentro: la creatividad, la mirada humana, la capacidad de compartir experiencias y el compromiso con un turismo sostenible siguen siendo esenciales e interpela a pensar el turismo del futuro.