En el marco del aniversario de los Corsos Populares Matecito y durante el mes de la Corneta Murguera, el Museo del Carnaval de Gualeguaychú reabre al público la muestra fotográfica “Matecito. El Corso Verdadero”, del fotógrafo Joaquín García, en una versión renovada que incorpora nuevas propuestas visuales.

La exposición, que tuvo su inauguración original en las salas del museo y pasó a formar parte del patrimonio cultural local tras la donación realizada por el autor en 2025, regresa ahora con un formato expandido: las imágenes analógicas serán intervenidas con personajes del Corso Popular Matecito, generando un puente entre el registro histórico y el presente de nuestra fiesta popular.

El ensayo fotográfico fue desarrollado entre los años 2019 y 2025 con el acompañamiento del Fondo Municipal de las Artes, y propone un recorrido desde una mirada documental. A través de capturas en blanco y negro, García retrata la potencia comunitaria, la organización vecinal y la estética de una de las manifestaciones de la cultura popular más significativas de la ciudad.

El autor, radicado desde su infancia en Gualeguaychú, construye una mirada íntima sobre el universo del carnaval, un ámbito con el que se vinculó desde muy joven. Su lente registra los gestos, los preparativos en los barrios, las complicidades y las escenas que condensan el pulso emocional y la identidad del Corso Popular Matecito.

En esta nueva edición, la incorporación de figuras del corso no solo amplía la experiencia de los visitantes, sino que refuerza el carácter colectivo de la obra, integrando de manera directa a los vecinos y hacedores que sostienen y recrean esta tradición en cada edición.

La muestra quedará habilitada al público durante todo el receso invernal. Los interesados podrán acercarse al Museo del Carnaval en sus horarios habituales: miércoles a sábados, de 9 a 12 y de 16 a 19 horas; y domingos y feriados: de 9 a 13 horas.

La entrada para recorrer las instalaciones y disfrutar de la exposición es libre y gratuita.