El Museo del Carnaval de Gualeguaychú incorporó nuevo patrimonio material y documental tras recibir dos donaciones destinadas a ampliar su archivo histórico. Por un lado, Daniel Laurito —integrante del Carnaval del País con casi 25 años de participación— entregó más de diez vestuarios y accesorios de su trayectoria; por otro, el escritor Daniel Eduardo Fariña aportó un ejemplar de su libro sobre las murgas del conurbano bonaerense.

El lote donado por Laurito reúne trajes utilizados en sus pasos por las comparsas Kamarr, Ará Yeví y O’ Bahía, además de una creación independiente. Las piezas fueron confeccionadas por las realizadoras locales Belén Figún y Gaby Girones, quienes estuvieron a cargo de la elaboración de todos los diseños entregados.

A lo largo de su recorrido en el espectáculo, Laurito se desempeñó en roles de traje fantasía, bastonero y personaje, trabajando bajo la órbita de distintos directores y aportando materiales y plumas para sus producciones. El material cedido incluye también accesorios y partes de espaldares que quedarán a disposición del área técnica del museo como insumos para futuras tareas de restauración.

En paralelo, la biblioteca de la institución sumó el libro Carnaval Prohibido. Las murgas del conurbano y su lucha de clases desde el Virrey Ceballos hasta Macri, escrito por Daniel Eduardo Fariña, docente y exdirector ejecutivo de la Agencia de Cultura del Municipio de Tigre entre 2008 y 2017. La publicación analiza el desarrollo histórico de las agrupaciones murgueras en el área metropolitana de Buenos Aires y su vínculo con distintos procesos sociales y políticos.

Según informaron desde la Dirección de Cultura y el Museo del Carnaval, tanto los vestuarios como el material bibliográfico pasarán a formar parte de las colecciones disponibles para la exhibición al público y la consulta de investigadores.