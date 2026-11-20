El Museo Ferroviario “Enrique Aagaard” de Gualeguaychú celebrará su 42.º aniversario con la apertura al público del Coche Reservado n.º 666, una pieza histórica que podrá ser recorrida por primera vez desde su incorporación a la institución, luego de un año de trabajos de restauración.

La celebración se realizará el sábado 28 de noviembre, a partir de las 19:30 h, en el Museo Ferroviario, ubicado en la intersección de Maestra Piccini y Maipú, en el Parque de la Estación. La actividad será abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

El Coche Reservado n.º 666 ingresó al patrimonio del Museo hace un año. Se trata de un antiguo coche de pasajeros de lujo, perteneciente a una serie de la que existieron muy pocos ejemplares. Desde su incorporación, se llevaron adelante tareas de restauración destinadas a recuperar sus características y acondicionarlo para recibir visitantes.

Su apertura constituye uno de los acontecimientos centrales de este aniversario, ya que permitirá conocer el interior de un vehículo que formó parte de una modalidad de transporte ferroviario reservada para determinados servicios de pasajeros.

La celebración también permitirá recordar los orígenes del Museo, fundado el 24 de noviembre de 1984 por iniciativa de un grupo de ferroviarios y vecinos de Gualeguaychú que trabajaron para crear un espacio dedicado a conservar y transmitir la historia del ferrocarril en la ciudad.

Desde entonces, la institución reúne y preserva elementos vinculados con la actividad ferroviaria, al tiempo que desarrolla tareas de investigación y difusión para mantener vigente la memoria de quienes formaron parte de esta historia.

Como parte de las actividades previstas, también se presentará el libro “Antología Ferroviaria”, una publicación que reúne trabajos de escritores vinculados con la temática ferroviaria de distintos países de América.

La participación del Museo en este proyecto literario permitió compartir investigaciones y relatos sobre la historia ferroviaria de Gualeguaychú con autores y lectores de otros países, ampliando la difusión del patrimonio histórico local.

De esta manera, el 42.º aniversario reunirá la recuperación de una pieza del patrimonio ferroviario con una propuesta literaria que pone en valor la memoria del ferrocarril y su importancia en la historia de Gualeguaychú.