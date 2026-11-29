El acto tuvo lugar desde las 19.30 horas en las instalaciones del museo, en el Parque de la Estación del predio del Corsódromo. El evento no solo marcó un nuevo aniversario de la entidad —fundada el 24 de noviembre de 1984 por iniciativa de un grupo de ferroviarios y vecinos—, sino que concretó un hito inédito en cuatro décadas: la incorporación de un nuevo material rodante histórico a su patrimonio.

Crédito: MR Fotografía

El Coche Reservado Nº 666 es un antiguo vagón de pasajeros de lujo perteneciente a una serie de la que existieron muy pocos ejemplares. Su apertura constituyó uno de los momentos centrales de la noche, al permitir a los asistentes conocer por dentro una modalidad de transporte reservada para servicios especiales de pasajeros.

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Según explicó a Ahora ElDía el director del Museo Ferroviario, Dardo Campoamor, la necesidad de sumar un nuevo vagón surgió del crecimiento sostenido que la institución experimenta desde su reapertura en septiembre de 2007: “Al ser un museo a cielo abierto, el coche comedor era nuestro único lugar de guardado para mapas, maquetas, libros y herramientas. Con el paso de los años quedó saturado de elementos y había piezas que no se podían mostrar, por lo que necesitábamos mayor espacio cubierto”.

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La llegada del coche demandó un extenso proceso de búsqueda y gestión. Debido a las limitaciones físicas del predio, el equipo necesitaba una unidad de menor longitud que el coche comedor existente. A través del contacto con un ferroviario nacido en la ciudad y del nexo de Luis Benítez, dieron con la unidad en el Ferroclub Argentino (sede Lynch), vinculada a la línea General Urquiza.

“Tenían dos coches iguales, el 661 y el 666. El primero estaba muy deteriorado, pero el otro estaba en mejores condiciones, tenía el largo que requeríamos y era un coche histórico de Ferrocarriles de Entre Ríos”, señaló Campoamor. Para concretar el traslado, gestionaron el aval del Museo Nacional Ferroviario y la cesión formal por parte de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), un trámite en el que pesó el reconocimiento nacional de Gualeguaychú en materia de preservación, consolidado tras haber sido sede del Encuentro Nacional de Museos Ferroviarios en 2022.

Una vez incorporado hace un año, el vagón fue sometido a una restauración integral para recuperar sus características originales y acondicionarlo para las visitas.

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Memoria ferroviaria y proyección literaria

Durante la celebración también se repasó la trayectoria de la institución, que tras su fundación en 1984 atravesó una etapa de abandono en la década del 90 hasta su recuperación definitiva en 2007 bajo la gestión de Silvio Leuze en el predio y el acompañamiento de históricos ferroviarios como Enrique Aagaard e Hipólito Nobile. Hoy, el espacio recibe más de cincuenta visitas escolares al año y continúa ampliando su propuesta cultural y turística.

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“Para nosotros es un reconocimiento, en primer lugar, y otro objetivo cumplido dentro de una promesa que se les hizo a los ferroviarios y a sus familiares en 2007: que la idea del museo era progresar siempre sumándole algo nuevo”, expresó Campoamor. Y agregó: “Se hizo algo que no se hacía hace ya 40 años. Sumar patrimonio histórico nos sirve para contar mejor la historia y mejorar el servicio en las visitas guiadas, tanto educativas como turísticas. Es la materialización del trabajo cotidiano del personal del museo y del Parque de la Estación”.

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Como broche cultural de la jornada aniversario, se realizó además la presentación del libro “Antología Ferroviaria”, una obra colectiva que reúne trabajos de escritores vinculados a la temática ferroviaria de distintos países de América. La participación del museo en esta publicación permitió proyectar investigaciones y relatos sobre el pasado ferroviario de Gualeguaychú hacia autores y lectores de todo el continente.

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La participación de los alumnos de la E.E.T. N°2 en la puesta en valor

Miqueas Vela y Gennaro Ruiz son adolescentes y tuvieron delante suyo uno de los proyectos más singulares que la educación técnica de Gualeguaychú haya encarado en los últimos años: ser parte del equipo de la restauración del Coche Reservado N°666.

Los dos estudiantes del Taller de Electromecánica de la Escuela de Educación Técnica N°2 "Presbítero José María Colombo" pudieron participar por el convenio de Prácticas Profesionalizantes entre la institución educativa y el Municipio, un acuerdo que convirtió al vagón histórico en un aula de madera centenaria para que recupere su brillo de antaño.

Los alumnos reconstruyeron la instalación eléctrica del coche en el Museo. Su labor abarcó el tendido de cables, la iluminación de habitaciones y el comedor, la restauración de llaves originales y la colocación de nuevos tomacorrientes.

Además, ensamblaron un tablero eléctrico desde cero, permitiendo que el pasillo central recupere su luz. “Estamos muy contentos de haber podido trabajar en un proyecto como este, porque nos permitió dejar un patrimonio histórico para nuestra ciudad y nos dio herramientas para el futuro”, destacaron.

El convenio involucró a estudiantes de 5°, 6° y 7° año de forma voluntaria, coordinados por Alejo Hernán Milicich, Enzo Exequiel Damer, Emilio Montefinale, Juan Carlos Almada y Dardo Capoamor.