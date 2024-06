Alejandro “Negro” Belén arribó hace unas horas a tierras colombianas, más precisamente a la ciudad de Cali, sede del Campeonato Panamericano de Duatlón.

El legendario deportista de pruebas combinadas competirá el domingo en la prueba Short, que comprende 5 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de ciclismo y otros 2,5 de pedestrismo.

En diálogo con Ahora El Día, minutos después de aterrizar en Cali, y se mostró confiado de cara a la competencia: “No es por ser arrogante, pero yo me preparo para ganar, sino me quedó en mi casa con mi familia. Aspiro y me tengo fe que puedo lograr un podio.

Alejandro Belén recién arribado al Aeropuerto de Cali.

El “Negro” Belén competirá en la categoría 50-54 años (en su primer año en esa divisional) y tendrá rivales colombianos y mexicanos, entre otras naciones, que son fuertes y candidatos a llevarse la victoria.

Belén pudo viajar a Colombia gracias a sponsors y amigos que le dieron una mano en la logística y en lo económico. La empresa Logistics Suthcross, Luis Daguerre, Juan Daroca, Transporte La Negra, Luis Zapata y su familia.

El Dato

El sábado pasado, Alejandro Belén compitió en Concordia por el Campeonato Jeep del Río Uruguay, donde logró el octavo puesto de la general y el primer puesto en su categoría, con un tiempo de 01:03:23.