El newcom es una disciplina que nació a principios de siglo en los Juegos Evita y estaba destinado a la personas de la tercera edad (60 años en adelante), pero en Gualeguaychú el boom se produjo en los últimos tres años, a tal punto que dejó de vincularse a una actividad para los adultos mayores, sino también para personas, que superan las cuatro décadas, y tenían poca o nula relación con el deporte o los ejercicios físicos.

Para poner en conocimiento a los lectores que no saben de qué trata este fenómeno, el newcom es una especie de vóley adaptado, que también se juega con la misma cantidad de jugadores (seis equipos), y la altura de la red.

Además, comparten las dimensiones de la cancha y el objetivo es pasar la pelota hacia el otro de la red e intentar que la pelota toque el piso para obtener el punto, similar al deporte americano en ese sentido.

Sin embargo, las principales diferencias radican en que la bola se pasa hacía terreno adversario con las dos manos y no está permitido el remate, ni los bloqueos, además los saques son siempre de abajo.

El newcom también se caracteriza porque se juega mixto (tres hombres y tres mujeres), aunque también existe la modalidad exclusivamente femenina.

En Gualeguaychú, este fenómeno comenzó a practicarse hace alrededor de diez años y los primeros equipos fueron Los Abuelos en Acción, Los Pioneros de Pueblo Nuevo y, un tiempo después, Black River, con la base de los Abuelos en Acción, contó el doctor Marcelo Fernández, actual jugador e integrantes de la comisión directiva de la Asociación de Newcom del centro y sur de Entre Rios).

La primera entrenadora de newcom fue Paula Landó, que actualmente continúa como director técnica de Los Pioneros, agregó Fernández, quien explicó que fueron los profesores de Educación Física, los que de alguna manera fueron los primeros encargados de enseñar la técnica y reglas de esta disciplina.

El doctor Fernández resaltó además los beneficios que tiene la práctica de esta disciplina. “Como médico lo veo como una gran posibilidad para que los adultos mayores puedan realizar actividad física, relacionarse, viajar, conocer gente nueva y estrechar vínculos con gente que comparte la misma pasión, lo cual es bueno tanto física como mentalmente” .

Gualeguaychú cuenta con una Liga Municipal conformada por nueve equipos, que presentan diferentes categorías. La amplitud de divisionales y la disminución del rango etario para la práctica, explica el crecimiento exponencial debido a la cantidad de adeptos que sumaron a la práctica de newcom en el último tiempo.

Uno de ellos es Marcelo Toloza, actual presidente de la Liga Municipal, que contó que se inició en esta actividad el año pasado. “En mi caso particular, tenía una actividad física y deportiva casi nula, por ende tomé la decisión de empezar a explorar el mundo del Newcom primero como jugador y me encantó”, contextualizó. “Hoy en día, en un lapso de un año, me encuentro abocado muy profundamente a lo dirigencial, pero sin abandonar esta hermosa disciplina como jugador al mismo tiempo”, agregó.

Sobre la competencia, Toloza detalló: “Si bien la Liga Municipal se venía desarrollando desde 2023. Este año se logró formalizar con la creación de una comisión directiva, que contó con el apoyo de los delegados de cada equipo y fue avalado por los directivos de la Dirección de Deportes, Raymundo Legaría y Alfredo Tolosa”.

“La Liga está conformada por un total de nueve equipos/clubes con sus respectivas categorías. En la rama Mixta +40, +50, +60 y + 65 y en la rama femenina +50 y +60. Este año contamos con la participación de siete equipos/clubes de la ciudad, uno de Pueblo Belgrano y otro de nuestro país hermano Uruguay, todos con sus respectivas categorías. Hoy en nuestra Liga contamos con un número estimativo de 165 jugadores practicando y jugando al Newcom”, puntualizó.

Gimnasia, uno de los clubes que integra la Liga Municipal.

Y comparó: “Si bien el newcom se practica desde hace unos años en nuestra ciudad de manera informal, hasta la creación de Liga Municipal. Este año se sumaron cuatro equipos en relación a 2023 y a su vez no paran de incorporarse a los entrenamientos de cada club más del doble de personas adultas y adultas mayores para el próximo torneo”.

“Además para el Clausura, que arranca en agosto, se agregarán equipos de Larroque, Gualeguay, Urdinarrain, Concepción del Uruguay, Uruguay y de nuestra ciudad. Esto nos pone muy contentos porque hace que el mundo Newcom sea el auge con más crecimiento, sin escalas, del momento”, reveló y sentenció.

“Hoy en nuestra Liga contamos con un número estimativo de 165 jugadores practicando y jugando al newcom. Es el auge,sin escalas, del momento”. El equipo mixto +60 de Los Bellacos del club Pescadores.

Uno de los clubes más importantes de Gualeguaychú, es Los Bellacos del club Pescadores, que además de jugar a nivel local, lo hace en la Asociación de Newcom del Centro y Sur de Entre Rios (ANCESER).

Uno de los referentes de Los Bellacos es el profesor Armando Fiorotto, quien inició como entrenador del equipo cuando entrenaban en Sud América y, después de tener que cumplir el rol de jugador para completar un equipo en la práctica, decidió dejar la conducción técnica y ser uno más del equipo dentro de la cancha.

Fiorotto se ha comprometido tanto con la disciplina, que fue designado como secretario provincial de Newcom, dependiente de la Federación Entrerriana de Vóley. Sobre su primer contacto con la actividad, el profesor Armando reconoció, “en principio pensaba que era un deporte tonto y para viejos, porque la pelota no se golpea y se pasa con las dos manos. Tuve ese prejuicio y cuando empecé a jugar me di cuenta de que era un juego muy mental, que hay que tener la cabeza bien fría y tener astucia y picardía para jugarlo. Por eso, desde el primer día que lo jugué me atrapó por completo.

Históricamente vinculado con el fútbol, Armando Fiorotto es una de las principales cabezas dirigencias del newcom en la provincia y participa activamente de las diferentes capacitaciones que se llevan para jerarquizar el fenómeno del newcom. De hecho es uno de los cinco árbitros federados que tiene la ciudad y homologado a nivel nacional.

Fiorotto destaca que el newcom ha alcanzado a todos las ciudades y lugares recónditos de la provincia y resaltó: “Hay un acercamiento de la mujer, que en los pueblos chicos muchas veces no tienen la posibilidad de hacer deporte, y a través del Newcom, la gente de 40 años hasta los 70 puede estar practicando este deporte, o más también. Hay una persona de 84 pirulos de Uruguay que está jugando este deporte”.

“Esta disciplina es un viaje de ida, porque uno ingresa y no puede salir, no puede apartarse por el fenómeno social que produce”, Armando Fiorotto.

“Esta disciplina es un viaje de ida, porque uno ingresa y no puede salir, no puede apartarse por el fenómeno social que produce. Es lo que el adulto mayor necesita, la comunicación y el compartir. Antes la persona mayor se jubilaba, no sabía qué hacer y se quedaba en su casa, esperando que llegara el momento final. Hoy está feliz y activa para su salud y eso marca el crecimiento de la actividad, porque beneficia la actividad física y la salud.