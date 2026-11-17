El fenómeno climático de El Niño 2026-27 podría alcanzar una intensidad excepcional durante el próximo verano, aumentando el riesgo de precipitaciones superiores a los valores habituales en el Litoral. Según informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) el 12 de noviembre, existe más de un 79% de probabilidades de que el evento sea fuerte o muy fuerte en el trimestre enero-marzo de 2027, y cerca de un 60% de posibilidades de que registre valores comparables con los episodios más intensos observados desde 1950.

En este escenario, Entre Ríos se encuentra entre las zonas más expuestas del noreste argentino. Si bien los especialistas aclaran que el fenómeno no implica tormentas extremas permanentes ni permite anticipar con meses de exactitud cuándo y dónde ocurrirá una inundación —ya que todo dependerá de la distribución de las lluvias, las características de cada lugar y la capacidad de respuesta de cada localidad—, las proyecciones permiten identificar los principales puntos de atención para localidades entrerrianas como Gualeguaychú.

Uno de los mayores factores de preocupación en la provincia está vinculado a la cuenca del río Uruguay, junto con la del Paraná. Las lluvias abundantes que se registren aguas arriba pueden incrementar los caudales y provocar crecidas que afecten a las localidades ribereñas, caminos y establecimientos productivos. A esto se suma la vulnerabilidad particular de las zonas bajas, donde el agua puede permanecer acumulada durante varios días o semanas, dificultando la circulación y comprometiendo viviendas.

En las áreas urbanas, el riesgo principal radica en las tormentas capaces de descargar grandes cantidades de agua en períodos breves. Cuando las precipitaciones superan la capacidad de los sistemas de drenaje, pueden producirse calles inundadas, interrupciones del transporte, cortes de electricidad y daños en propiedades.

Por su parte, en el ámbito rural y productivo, las lluvias persistentes generan la saturación de los suelos, dificultando las tareas de siembra y cosecha, mientras que el anegamiento de los caminos rurales complica el traslado de maquinaria, animales y producción.

Las consecuencias también pueden extenderse más allá de las tormentas, especialmente cuando el agua queda estancada durante períodos prolongados. Según advierte Meteored, durante los meses cálidos los recipientes al aire libre que acumulan agua se convierten en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Asimismo, los especialistas señalan la importancia de extremar los cuidados con el agua destinada al consumo y evitar el contacto con instalaciones eléctricas que hayan quedado afectadas por inundaciones.

De acuerdo con las estimaciones de la NOAA, El Niño comenzaría a debilitarse recién después del trimestre enero-marzo de 2027. Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realiza un seguimiento de estas condiciones mediante sus pronósticos estacionales para identificar tendencias generales, se subraya que para conocer riesgos concretos de tormentas severas resulta fundamental consultar las alertas meteorológicas de corto plazo.

Frente a este panorama, los organismos de protección civil recomiendan a los vecinos —en especial a quienes habitan cerca de ríos, arroyos o sectores que registran anegamientos frecuentes— adoptar recaudos preventivos. Entre ellos se destaca limpiar canaletas, desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua, así como mantener limpios los patios eliminando objetos que puedan acumular líquido.

También se aconseja preparar una mochila de emergencia con documentación, medicamentos, linterna, agua potable y teléfono cargado, identificar rutas de evacuación y seguir las indicaciones de Defensa Civil.

Durante los eventos de lluvia intensa, se pide evitar circular por calles inundadas, tanto a pie como en vehículos, y desconectar la electricidad ante el riesgo de ingreso de agua únicamente cuando pueda realizarse de manera segura.

Finalmente, para los establecimientos rurales de la región, las recomendaciones apuntan a revisar alcantarillas, proteger la maquinaria y prever sectores elevados para trasladar a los animales ante posibles crecidas o anegamientos.