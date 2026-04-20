El próximo jueves 23 de abril, de 9 a 12 horas, en la intersección de Sobral y Boulevard de María se llevará a cabo una nueva jornada integral de salud tanto para personas como para animales.

La propuesta es impulsada por el Nodo Curita Gaucho en conjunto con la Dirección de Veterinaria, en un trabajo articulado que reúne distintas áreas municipales. Los vecinos podrán acceder a controles básicos de salud, vacunación y test de HIV, además de recibir asesoramiento profesional. Estas acciones buscan promover la prevención, fomentar hábitos saludables y facilitar la detección temprana de distintas situaciones de salud, garantizando el acceso a información confiable y acompañamiento adecuado.

Asimismo, se ofrecerán servicios veterinarios orientados al cuidado de los animales, entendiendo su rol fundamental dentro del entorno familiar y comunitario reconociendo la estrecha relación entre la salud animal y la salud pública, contribuyendo a mejorar la calidad de vida en los barrios.

Como parte de la propuesta, también se desarrollará una feria de productos locales, donde emprendedores de la zona podrán ofrecer sus elaboraciones. Esta iniciativa no solo acompaña el encuentro comunitario, sino que además impulsa la economía social y fortalece el trabajo local.

Este tipo de abordaje territorial forman parte de una estrategia sostenida que prioriza la cercanía, el acceso equitativo y el acompañamiento integral fortaleciendo la presencia del Estado municipal en los barrios, promoviendo derechos y construyendo una comunidad más saludable e inclusiva.