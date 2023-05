"El novio de la abu me tocó la chula y la cola", esas fueron las palabras con las que una nena de 11 años, le reveló a su papá los abusos sexuales que sufría en la casa de su abuela, a donde residía desde hacía un año. "No me quería decir lo que había pasado porque tenía miedo que lo mate, aunque ganas no me faltaron, fui a la Justicia, pero sigo esperando respuestas", sostuvo Ezequiel O., el papá de la víctima, en diálogo con cronica.com.ar.

Una de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual en la Argentina, según un estudio realizado por Unicef. La cifra da cuenta de una problemática que tiene lugar en cientos, miles, de hogares, puertas adentro. Tal es lo que ocurrió en una vivienda situada en el barrio San Sebastian, donde una menor era víctima constante de los abusos sexuales de parte de la pareja de su abuela.

Por vergüenza, culpa y pánico, la menor calló y soportó durante meses. Hasta que el viernes pasado le contó a su abuela las aberraciones a las que era sometida.

"Mi mamá salió a buscarlo, lo encontró, lo cazó del cuello, le pegó, lo echó de su casa y él salió corriendo. Él dice que ella está inventando esto porque lo quiere separar de mi mamá", contó. Desde entonces el acusado no volvió a la vivienda que compartía con la abuela de la menor.

Según contó Ezequiel O, hacía un año, la nena estaba viviendo en lo de su abuela para "estar cerca de sus hermanos mayores", luego del fallecimiento de su mamá. "Y viene a pasar esto", agregó el padre de la víctima.

Durante un desayuno, el sábado pasado, la menor le confió a su papá lo que había pasado, más de una vez, en la casa de su abuela. "Ella me agarra y me dice - ´Papi, te tengo que contar algo que pasó, el novio de la abu me tocó la chula y la cola´-. Yo la abracé, me puse a llorar, y me fui a buscarlo a la casa de mi mamá, pero ya no estaba, porque ella lo había echado el viernes", relató.

De acuerdo a lo que pudo contar la menor, el acusado "se metía en la pieza de la nena, o en el baño cuando se estaba bañando y la manoseaba" por la noche, cuando la "abuela de la menor" se quedaba dormida, ya que toma unas pastillas por hipertensión. Incluso, en una ocasión, el denunciado, "habría querido penetrarla", "pero ella gritó y salió corriendo".

Se presume que los abusos sexuales ocurrían desde hacía mes y medio, dos meses.

"No me quería decir lo que pasó porque tenía miedo que lo mate, ganas no me faltaron. También tenía vergüenza porque pensaba que yo me iba a enojar con ella", recordó aun compungido.

La denuncia por abuso sexual fue realizada en la comisaria de la Mujer de Monte Grande.

"Sueña, no puede dormir, no va a la escuela", dijo el padre de la menor respecto al estado anímico de su hija.

Además, expresó que el acusado "trabaja llevando a la escuela niños y niñas discapacitados".

"Estoy esperando, recién ayer llegó el caso al Juzgado, estoy pidiendo una perimetral y que no quede impune, porque si tocó una nena y está suelto, pero no tengo respuesta de la Justicia, y ya pasó más de 72 horas", sostuvo.