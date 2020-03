El nuevo tráiler de "La Casa de Papel", a días del estreno más esperado de la cuarentena total

Netflix mostró un nuevo tráiler de la cuarta temporada de la exitosa serie española, faltando solo 10 días del estreno. El grupo de ladrones está rodeado por militares, aunque lo peor es que tienen a un enemigo dentro: Gandía, el jefe de seguridad del banco, está armado y se encargará de desconectar los monitores para evitar que El Profesor tenga acceso a las cámaras, por lo que ya no reciben ayuda del exterior.

Lisboa fue capturada por sus antiguos compañeros en la última temporada y El Profesor cree que está muerta. Ahora, es coaccionada por Alicia Sierra para que los ayude a derrotar a la banda. Es un gran dilema ya que debe decidir si salvar a sus amigos o poner en riesgo a su pequeña hija y su mamá.

La actriz Itziar Ituño que interpreta a La Inspectora en la ficción, contó en su perfil de Instagram que tiene coronavirus, el virus que ha causado muchas muertes en todo el mundo. En la red social, escribió: “Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca), y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil. Esto no es tontería, (hay que) ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego, y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”.

Adrenalina, mucha acción, disparos y violencia forman parte de las escenas que se mostraron en el adelanto de La Casa de Papel. Muchos fanáticos se preguntan qué pasará con Nairobi, quien fue engañada por Alicia de una manera astuta y recibió el disparo de un francotirador. Su vida corre peligro y sus compañeros intentarán salvarla, pero no será una tarea fácil. La imagen de Nairobi con un respirador y el sonido de fondo son más que trágicas.

En marzo, Netflix publicó el primer tráiler de la nueva temporada en la que daban más indicios sobre cómo continuará la historia. En una de las escenas, se puede ver que alguien intenta matar a Helsinki ahorcándolo con una soga, para que parezca un suicidio. Aunque no queda claro si el atracador muere, sí se lo ve queda colgado del techo y cómo lucha por soltarse.

También se especula con el fallecimiento de dos de los atracadores, ya que en una de las escenas se muestra que una granada explota en uno de los ascensores, donde está Denver con otro de sus compañeros, que podría ser Río. Más allá de que es poco probable que estos personajes vayan a morir, todo podría ocurrir y hay mucha incertidumbre.

Berlín también aparece sujetando a un hombre por el cuello mientras le dice: “¡Aguanta!”. Algunos fanáticos interpretaron que esta imagen es la prueba de que el hermano de El Profesor no habría muerto en la Casa de la Moneda durante la huida de sus compañeros. Más allá de las especulaciones, habrá que esperar unos días más para saber la verdad de su historia.