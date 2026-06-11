Así lo afirmó Federico Laderach, tesorero de la Cooperativa Eléctrica en Cero y Bolazo Stream. Como miembro del Consejo de Administración señaló que “esta conducción se encuentra tratando de cambiar el eje de la gestión, y tiene un nuevo eje de trabajo: pensar una Cooperativa dando un servicio de luz de calidad”.

Laderach apuntó que “se evaluó un cambio en la manera de manejar la Cooperativa, de forma consensuada y transparente. Sin embargo, voy a aclarar que Otero sigue siendo miembro de la Comisión, aunque no ha asistido a las últimas reuniones, pero es miembro activo”.

El tesorero aseguró que “hoy la Comisión está trabajando de forma más orgánica y con un norte: una Cooperativa que dé servicio de calidad y se avoque a la matriz eléctrica, considerando que es una de las cooperativas que tiene un área de concesión de las más grandes, con muchas áreas de cobertura rural, lo que trae desafíos para mantener esa red. Nosotros vamos a trabajar en eso, ir a la mejoría constante y continua de la matriz instalada”.

Laderach contó que se realizará una auditoria para saber qué se va a hacer con todas las unidades de negocios que tiene la institución. Sobre el canal de streaming, manifestó que la idea original era mejorar la comunicación de la Cooperativa para que los usuarios conocieran las labores que se hacían: “No sabíamos que iba a terminar en esto”.

“En principio tenemos que hacer que la cooperativa sea superavitaria y de un mejor servicio eléctrico. Mejorar la estadística que tenemos con respecto a los cortes. La estadística habla de una mejoría importante, no obstante, nuestro rumbo es mejorar esa estadística de forma constante. No estamos lejos porque tenemos una decisión de que cada centavo que entre lo vamos a redireccionar en ese sentido.”, subrayó.

Por otro lado, Laderach se refirió a la denuncia de abuso sexual hacia el nuevo presidente de la Cooperativa Gustavo Laplacette: “La comisión se pone a disposición de la Justicia, está en manos de los abogados de Gustavo y de la parte administrativa con todo lo que la Justicia necesita. En ese sentido, debemos ser responsables y criteriosos. No somo jueces, lo que podemos hacer es colaborar con el proceso de investigación. Operacionalmente no hay ningún imputado, es una denuncia que está en manos de la Justicia. En ese sentido el presidente y el vice están en funciones, porque nada dice que no pueden continuar en su cargo”.