El Concejo Deliberante de Gualeguaychú celebró este jueves 19 de noviembre su XVII Sesión Ordinaria, jornada en la que resultó aprobado el proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2027, junto con una serie de ordenanzas y resoluciones vinculadas al ordenamiento normativo, la actividad laboral urbana y el patrimonio cultural de la ciudad.

El Presupuesto 2027, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, prevé una asignación superior a los 105 mil millones de pesos destinados al sostenimiento de la administración local, la ejecución de obras de infraestructura y la prestación de los servicios esenciales para la comunidad.

El expediente llegó al recinto luego de obtener despacho favorable en Comisiones Conjuntas, instancia en la que los concejales analizaron las distintas partidas junto al secretario de Hacienda, Guillermo D. Acuña.

Durante el encuentro legislativo también se sancionó la Ordenanza n.º 13.113/2026 que aprueba el Nuevo Digesto Municipal Digital de Gualeguaychú. La iniciativa establece un cuerpo oficial sistematizado con las ordenanzas vigentes de alcance general.

Asimismo, el cuerpo aprobó la Ordenanza n.º 13.114/2026 mediante la cual se deroga la Ordenanza N.º 12.851/2023 y se crea un régimen simplificado para la prestación de servicios de cadetería, mensajería, reparto urbano, distribución de mercaderías y entrega de comidas a domicilio. La nueva normativa permite ejercer la actividad de forma independiente o a través de agencias, comercios y plataformas digitales sin exigir vinculación obligatoria con un intermediario. Para operar, los repartidores deberán inscribirse ante la Dirección de Tránsito para obtener una credencial anual, acreditar cada cuatro meses la vigencia del seguro correspondiente y, en el caso de motocicletas, realizar una verificación visual rápida de seguridad. Además, fija condiciones de higiene, limpieza y conservación para los contenedores utilizados en el traslado de alimentos, medicamentos y otros productos.

En materia patrimonial, los concejales aprobaron el proyecto de Ordenanza que incorpora la escultura “Jesús de la Laguna”, emplazada en el Parque Unzué y realizada por la artista Susana Báez, a los alcances de la Ordenanza N.º 12.673/2022 de preservación, protección y difusión de bienes históricos y culturales. La norma establece que toda tarea de mantenimiento, restauración, limpieza o traslado requerirá evaluación y autorización previa de las áreas municipales competentes para resguardar sus características originales.

También fueron sancionados dos proyectos de resolución de declaración de Interés Municipal, la IV Marcha del Orgullo de Gualeguaychú y 3.ª Marcha Provincial del Orgullo de Entre Ríos que reconoce el aporte cultural, social y comunitario de la jornada organizada por OrgulloGCHU junto a agrupaciones independientes de Concepción del Uruguay, Gualeguay, Paraná y Villa Elisa, prevista para el sábado 21 de noviembre en la ciudad y la realización de la 53.ª Peregrinación a la Virgen del Valle Pehuajó Sud que destaca el valor religioso, cultural y comunitario de la tradicional manifestación de fe que se realizará el domingo 22 de noviembre.