El lote está ubicado en la “Zona de Quintas, Sección 3°, Manzana N° 776 A” y tiene una superficie de 1.302,82 m2, y el plazo de uso es por 20 años con la posibilidad de que se renueve la concesión por 20 años más: “La concesión puede ser prorrogada por 20 años más en caso de evaluarse favorable el cumplimiento del proyecto presentado (…) y demás obligaciones impuestas en el contrato de concesión y en la ordenanza Nº 5074/40”.

El Artículo 3, por su parte, indica que “la concesión se realiza con la obligación de construir al menos el 50 por ciento del proyecto presentado dentro del plazo de cuatro años, contados a partir de la suscripción del contrato de concesión”.

El proyecto de ordenanza fue aprobado con los votos a favor de los nueve concejales del oficialismo y cuatro votos en contra, todos pertenecientes al bloque de Juntos por el Cambio y el partido vecinalista “Gualeguaychú Entre Todos”.

Uno de los detalles de la sesión es que por el contexto de la pandemia la prensa no pudo presenciar la sesión ordinaria o los debates, sin embargo tres representantes del Consejo Asesor Municipal del Adulto Mayor (CAMAM) estuvieron presentes siguiendo los pormenores. Esto generó algunas críticas debido a que todos son parte del grupo de riesgo en la pandemia por el coronavirus. “Fueron por voluntad propia”, se desligaron los responsables del Concejo Deliberante y los funcionarios que estaban en el lugar.

El proyecto que dividió una vez más a oficialismo y oposición

“Esto fue un proyecto votado sólo por el oficialismo. Tanto el bloque de Juntos por el Cambio como Luis Castillo (Gualeguaychú Entre Todos) dimos el visto negativo”, informó a ElDía el concejal opositor Pablo Echandi, quien inmediatamente después explicó que “se había propuesto un despacho de minoría para otorgar un terreno de 800 m2 –casi la mitad del que propuso el piaggismo– y que sea del Banco de Tierras”.

“Esto llegó por un pedido de ‘Jubilados de Pie’, pero obviamente alguien les dijo que vayan y pidan específicamente ese terreno, porque una persona común no sabe que ese terreno está en manos del Estado.

El terreno en cuestión es un cuadrante ubicado frente a la oficina de tránsito y la pista de práctica de manejo, y bien enfrente está Higiene Urbana y al otro lado los contenedores nuevos del Centro de Transferencia. Es un terreno que tiene 47 metros de frente sobre calle Perón, toda asfaltada.

“Es un terreno demasiado estratégico para que una ONG haga uso en los próximos 40 años. La discusión es que no podemos darle un terreno de esa envergadura y a una asociación que es muy poco representativa para el grueso de la sociedad. Esa zona es patrimonio cultural e histórico de la ciudad, y hacer un salón para un centro de jubilados acota mucho su uso. Sería mucho más provechoso usar ese lugar para acrecentar el potencial turístico de la ciudad”, argumentó Echandi.

Según el proyecto que presentó la Asociación Civil para que se le otorgue la concesión de los terrenos, en los planos figura un inmueble cerrado que estaría destinado a la atención y las actividades de los integrantes de “Jubilados de Pie”, una cancha de tejos, una de bochas y después playones para futuras canchas de básquet.

“Cuando vimos eso consideramos que esos playones eran la excusa para poder tener ese terreno. A mí me gusta el básquet, pero no me imagino que sea un deporte imprescindible para los adultos mayores”, explicó Echandi a ElDía, quien agregó: “Por propusimos el terreno del Banco de Tierras de 800 m2. En ese lugar entran perfectamente el salón de uso comunitario y la cancha de bocha y tejo, pero ahora perdemos este lugar estratégico por este motivo”.

Los motivos de los jubilados

Por su parte, el titular del Área de Personas Adultas Mayores municipal, Víctor Hugo Lapido, celebró la aprobación del proyecto: “Hemos dado un gran paso, y felicito a nuestros concejales por la idoneidad, el respeto y la coherencia con la que defendieron esta ampliación de Derechos de los Adultos Mayores”, sostuvo el funcionario a ElDía.

“’Jubilados de Pie’ era el único centro de jubilados que aún no tenía su sede, que no tenía un lugar físico como para estar, solucionar sus problemas y ayudar a sus prójimos. Presentaron ante el Consejo Asesor Municipal del Adulto Mayor (CAMAM) su proyecto y ellos lo acercaron para que quede a disposición del Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal la concesión del terreno”, sostuvo.

Según explicó la iniciativa hace meses que se está llevando adelante y no es un capricho que nació de un día para el otro. “Este lugar que lograron reivindica el derecho de los jubilados de nuestra ciudad. Es parte del empoderamiento que han ido logrando estos últimos años, sobre todo por el acompañamiento del Municipio”, alegó antes de explicar que en ese predio, además de las instalaciones específicas –como las canchas de tejo y bochas– “también se podrán realizar talleres y actividades culturales, pero además será otro punto de la ciudad que sirva como contención para uno de los sectores más vulnerables”.