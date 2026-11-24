La Libertad Avanza (LLA) activará una negociación política con la UCR, el PRO y los bloques provinciales para modificar el proyecto de ley de Ludopatía que aprobó la Cámara de Diputados y que el Senado se dispone a debatir este jueves, en medio de una fuerte presión de la Iglesia.

La discusión atravesada por las diferencias sobre la publicidad de las apuestas online, las autonomías provinciales y el alcance de las restricciones a las empresas del sector.

La estrategia del oficialismo, que conduce Patricia Bullrich, apunta a construir una mayoría que permita emitir un dictamen alternativo al texto sancionado por Diputados, al que considera demasiado restrictivo. En paralelo, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas intensificaron sus gestiones para que el Congreso avance con una norma destinada a combatir la adicción al juego, especialmente entre los menores de edad.

El debate expondrá una diferencia política de fondo: mientras los impulsores de la iniciativa original defienden una regulación amplia de la publicidad como herramienta para enfrentar la ludopatía, el Gobierno busca concentrar la normativa en el control del juego ilegal, la prohibición del acceso de menores y la preservación de determinadas actividades comerciales vinculadas con las apuestas.

La discusión se realizará el miércoles a las 10 en un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, un día antes del tratamiento previsto en el recinto.

Si el Senado aprueba el proyecto con modificaciones, la iniciativa deberá regresar a Diputados. Para que pueda ser considerada antes de marzo, el Poder Ejecutivo tendrá que incorporarla al temario de sesiones extraordinarias. De lo contrario, su tratamiento quedará postergado hasta el próximo período ordinario.

La sanción de la Cámara alta permitirá, además, que el proyecto conserve su estado parlamentario por otro año y abrirá la posibilidad de que Diputados insista con la redacción original, aunque para ello necesitará reunir los dos tercios de los votos.

El principal foco de conflicto está en el artículo 8, que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea en prácticamente todos los ámbitos de comunicación y difusión.

Para el Gobierno, esas limitaciones podrían afectar a la actividad legal y generar un desplazamiento de usuarios hacia plataformas clandestinas, cuya fiscalización resulta mucho más compleja.

Además, las provincias tienen intereses económicos en el funcionamiento de los juegos autorizados, ya que perciben recursos impositivos provenientes de esa actividad. Por eso, la discusión también involucra la distribución de competencias entre la Nación y las jurisdicciones locales.

Fuente: NA