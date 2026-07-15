La Cámara de Senadores de Entre Ríos tratará este miércoles el proyecto de Reforma Previsional impulsado por el Poder Ejecutivo, una de las iniciativas más relevantes de la agenda legislativa provincial. La sesión especial comenzará a las 9.30.

El proyecto llega al recinto luego de obtener dictamen favorable en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. En ese proceso, el oficialismo incorporó modificaciones al texto original enviado por el gobernador Rogelio Frigerio.

Entre los cambios más importantes se encuentra la definición de la edad jubilatoria en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, además de una modificación en el cálculo del haber inicial, que pasará a considerar los últimos 15 años de aportes. También se incorporó un aporte solidario del 3% para los trabajadores activos con salarios superiores a los tres millones de pesos y una contribución patronal destinada a fortalecer el financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

En paralelo al debate legislativo, distintos gremios y organizaciones nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja convocaron a un paro provincial y a una movilización frente a la Casa Gris y la Legislatura para manifestar su rechazo a la reforma, al considerar que implica un perjuicio para los trabajadores y jubilados del Estado.

De aprobarse en el Senado, el proyecto obtendrá media sanción y pasará a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento legislativo.