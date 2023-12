El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, aseguró este viernes que el oficialismo buscará "poner en marcha el Congreso" la semana próxima para "lograr consensos" y no descartó que algunas de las medidas contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado el miércoles por el Gobierno de Javier Milei "se puedan rediscutir".



Zago dijo que "cada uno de sus bloques lo están estudiando: algunos critican la totalidad del DNU otros parcialmente pero vamos a poner en marcha el Congreso seguramente la semana que viene. Vamos a discutir, buscar el consenso y de alguna manera u otra nos vamos a poner de acuerdo", afirmó Zago en declaraciones a Radio Mitre, al sostener que "desde que asumimos estamos en contacto; la cuestión es sentarse a dialogar".



Tras ironizar con que a partir del anuncio del presidente "descubrimos que el sindicalismo apareció", Zago dijo que "será el San Milei que ha hecho milagros y ha hecho aparecer a los miembros de la CGT. Han resucitado algunos muchachos. Será la magia. Pero más allá de este chascarrillo, creemos que vamos a tener diálogo".





Oscar Zago / Foto: @DiputadosAR.



De todos modos, Zago dijo: "Me llama la atención que no lo hicieron nunca con los demás presidentes como (Fernando) De la Rúa, (Adolfo) Rodríguez Saá, (Eduardo) Duhalde, incluso Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner o el ex presidente (Néstor) Kirchner, también. Me llama la atención que no hubo criticas de la bancada opositora".



"No han leído el decreto y ya salieron con los tapones de punta criticando cuando nunca se pusieron a discutir los DNU de los expresidentes", aseveró el legislador y agregó: "Me llama la atención esa máquina de impedir que cada vez que viene un gobierno que encara un cambio salen con los tapones de punta. Los llamo al diálogo y al consenso".



Asimismo, Zago indicó que pidió una reunión con el extitular del Banco Central, Federico Sturzzenegger, porque, dijo, "hay muchos artículos que hay que ver uno por uno. Quizá hay artículos que traigan urticaria pero se trata de sentarnos y si sale una idea mejor, discutirla. Estamos permanentemente viendo porque uno sumando por ahí se equivoca".



"Estamos para rediscutirlo todo, para que cuanto menos equivocaciones haya mucho mejor. Seguramente la semana que viene va a venir un paquete de leyes", aseveró el legislador de LLA, quien adelantó que habrá una reunión por zoom con legisladores de diferentes espacios.



Ante una consulta, Zago dijo que "no cabe ninguna duda" que no es lo mismo discutir un DNU que 300 leyes como las contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el Gobierno nacional y afirmó que "no pensamos irnos de vacaciones y vamos a trabajar todo enero para tener la mejor ley cuando venga".



"Tenemos que conformar las comisiones. Este año pasó algo muy anormal en la Argentina que estuvimos siete meses en campaña permanente. Esa ley va a venir también. El tema eleccionario también es muy importante para nosotros, eso va a venir por una Ley del Poder Ejecutivo que va a analizar cuando la va a mandar", enfatizó.



(Fuente: Télam)