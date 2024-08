Inmerso en una fuerte crisis interna, el bloque de La Libertad Avanza votará esta noche la expulsión de la diputada Lourdes Arrieta, quien reveló un plan de un grupo de legisladores del oficialismo para morigerar las penas de represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Arrieta, que fue parte de la comitiva de legisladores de LLA que visitó en julio pasado a un grupo de genocidas detenidos en Ezeiza y luego dijo no conocer de antemano el verdadero propósito de la actividad, apuntó contra sus colegas de la bancada oficialista e impulsó una denuncia para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos. Pero, además, involucró en el escándalo al presidente de la Cámara, Martín Menem, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes, dijo, estaban al tanto del encuentro que organizó el diputado Benedit Beltrán.

Así intentó probarlo con la difusión en su cuenta de X de las conversaciones que mantenían otros legisladores en distintos grupos de WhatsApp y de los proyectos que impulsaban la liberación de los represores.

La reunión del bloque ocurrirá a las 20.30 de este martes y la decisión se comunicará a última hora de la jornada. Todo, sin embargo, hace pensar que la expulsión es un hecho.

"Me quieren sancionar por haber ido a una visita institucional y por decir la verdad, que fuimos en carácter de diputados. Hay gente que estaba metida queriendo llevar adelante este tipo de proyecto", dijo Arrieta en diálogo con radio Con Vos.



También dejó en claro que no piensa renunciar a su banca y agregó: "Si me expulsan me iré con la cabeza en alto sabiendo que dije la verdad".

Fuera de la bancada oficialista, Arrieta deberá definir si continúa su mandato en un monobloque o si se une a las filas del MID, el bloque que conduce Omar Zago, ex jefe de los diputados del oficialismo.

La otra diputada que apuntó contra sus colegas por la actividad es Rocío Bonacci. Ella también dijo no estar al tanto del verdadero fin de la visita y fue la primera que habló acerca de los textos para liberar genocidas. Además, si bien admitió haber asistido al penal, no estuvo en las fotografías que los legisladores se tomaron con los detenidos.

Sin embargo, según la agencias de noticias NA, la santafesina no correría la misma suerte que su colega, ya que en los últimos días bajó el tono de las acusaciones contra sus colegas.



Fuente: Filo.news