Luego del sabor agridulce que le quedó al oficialismo y el cisma que generó en Casa Rosada la media sanción del Presupuesto 2026 que culminó con la caída del Capítulo XI en el recinto de la Cámara baja, el oficialismo comenzó el debate en Comisión en el Senado con dos objetivos claros. El primero era el de dictaminar hoy para poder ir al recinto, el segundo, subsanar la relación con los socios políticos y la promesa de introducir modificaciones para tener quórum y votos.

El primero de los puntos, conseguir dictamen, lo consiguió a las dos horas de debate con 11 de las 19 firmas. Y lo hizo sin plantear modificaciones respecto de la media sanción de la Cámara de Diputados.

La comisión comenzó con una explicación de Carlos Guberman, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, como uno de los invitados que el Ejecutivo habilitó para el debate. “Este año estamos planteando un proyecto de presupuesto que, en 2026, se mantenga en línea con lo que estamos haciendo estos últimos dos años, es decir, con un superávit financiero de alrededor de un 0,3% del PBI. ” El presupuesto que estamos enviando tiene 45 % destinado a previsión social; 16% a asistencia social; 11% en salarios del sector público; 9% es la cuenta de intereses de la deuda exterior. Solo la suma de esas cuatro cosas significan el 82% del Presupuesto”, explicó.

El proceso de preguntas comenzó con el pedido de la senadora del bloque Justicialista, María Teresa Margarita González, quien reclamó la presencia de los funcionarios de las áreas que se debaten en el presupuesto. La respuesta llegó de parte de la libertaria Patricia Bullrich quien dijo que el secretario “dio todas las explicaciones necesarias, la propuesta es que con estos funcionarios creemos que alcanza para debatir este presupuesto”. La formoseña insistió con el pedido pero la comisión continuó con la presencia de Guberman, y los subsecretarios Claudia Balestrini, Valeria Sánchez y Rodrigo Cabado.

El primero en hacer preguntas fue el chaqueño Jorge Capitanich quien se centró en los ingresos que prevé el Presupuesto. Primero cuestionó las “asimetrías” entre el tipo de cambio y la inflación que plantea el Presupuesto y lo que señalan el Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central. Luego cuestionó la caída de la recaudación y “su impacto en la coparticipación” que tiene el paquete impositivo “de más de 12.000 millones de dólares, 1,5% del PBI, que trae el proyecto de Reforma Laboral”.

Guberman comenzó a responder señalando que sus estimaciones están en línea con lo que se prevé en el mercado y evitó hacer referencias respecto de la reforma laboral.

En este momento, el senador de LLA Ezequiel Atauche, anunció que pasaban el dictamen a la firma. Esto generó el reclamo del peronismo porque “se hace en medio del debate”. En realidad, lo que mostró fue que el oficialismo contaba con las firmas necesarias para poder avanzar con el dictamen para llevarlo al recinto el viernes 26 de diciembre.

Guberman mostró gráficos y respondió respecto de las deudas con las cajas previsionales, pero el oficialismo avanzó con su idea. Tanto es así que poco afecto a las declaraciones políticas, el Secretario señaló que “la nueva composición del Senado muestra que la gente cuando fue a votar entendió y vio los datos de mejora y crecimiento que mostramos son reales”.

En el caso del último punto Guberman señaló que se van a concentrar en “obras públicas nacionales, pero el enfoque es que en el caso de que la obra pueda ser 100% privado nos vamos a enfocar en eso”.

El problema que enfrentó es que hay un porcentaje alto de senadores de provincias patagónicas que le señalaron que una ruta en esa zona del país no es un negocio para los privados. “De eso nos vamos a ocupar. De las 240 obras de las que nos vamos a hacer cargo, el 90% son viales. Estamos empezando a trabajar en esto”, dijo el funcionario de Economía.

El senador Wado de Pedro le consultó por la eliminación de la ley de presupuesto universitario. “Me genera incomodidad hablar de Educación cuando tenemos que llevar delante un plan de alfabetización por el resultado que dejaron. La Educación crece en términos reales. Las leyes de presupuesto se aprobaron con posterioridad y por eso no están contempladas y sabemos que es una discusión política esa ley”.

“Me parece una falta de respeto a los senadores decir que están invirtiendo en educación cuando todos conocemos la caída del 45% en términos reales. Es una falta de respeto a la inteligencia del cuerpo o es una forma de mentir. La ley de universidades contó con 58 votos, usted le falta el respeto a senadores de distintos bloques que creen que el financiamiento universitario es parte necesaria. Este Senado votó dos veces el financiamiento universitario”, señaló De Pedro.

Por el lado del oficialismo o sus aliados una de las pocas senadoras que tomó la palabra fue la cordobesa Cármen Álvarez Rivero. “Estoy convencida de que la disciplina presupuestaria nos permite generar confianza, es, prácticamente, condición del desarrollo porque establece esa base de confianza entre nación, las provincias, los sectores y con los ciudadanos”, señaló.

Por último, y aunque estaban presente el subsecretario, el presidente de la comisión Atauche agradeció su presencia y dio por terminada la reunión.

Con el dictamen ya resuelto, se espera que el bloque de La Libertad Avanza presente el pedido para sesión el viernes 26 de diciembre. Y se especula que se apruebe pero con modificaciones para que Diputados vuelva a sesionar y aprobar definitivamente el Presupuesto 2026.