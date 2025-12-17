La Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de ley de Presupuesto para el año 2026 minutos antes del límite. La Libertad Avanza contó con la ayuda del PRO, la UCR, y legisladores que responden a distintos gobernadores aliados de la Casa Rosada para conseguir el quorum.

Al inicio de la sesión, la oposición reclamó que el tratamiento en particular del proyecto de Presupuesto 2026 se vote de forma nominal, artículo por artículo. El oficialismo había propuesto en la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión, que el tratamiento sea por Títulos (que abarcan varios artículos).

“Votar por Títulos nos impediría expresarnos de forma nítida. ¿Queremos que el tratamiento sea a los empujones?”, planteó Pablo Juliano, de Provincias Unidas. Y a modo de ejemplo señaló que el polémico artículo 75, que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, quedaría mezclado con otros artículos relacionados con subsidios al gas o la actualización de las prestaciones por discapacidad.

“Están buscando cómo darle blindaje al artículo 75 que deroga dos leyes que fueron aprobadas por este Congreso”, dijo Cecilia Moreau.

La votación de la moción presentada por el jefe del bloque LLA, Gabriel Bornoroni, terminó siendo aprobado por 130 votos afirmativos contra 112 en contra, por lo que el tratamiento del texto será por capítulos. Los libertarios contaron con el apoyo de los tres peronistas de Elijo Catamarca, que responden al gobernador Raúl Jalil; los tres tucumanos de Independencia (gobernador Osvaldo Jaldo); los siete diputados de Innovación Federal, que agrupa salteño y misioneros; el diputado de La Neuquinidad, cercano al gobernador “Rolo” Figueroa; el diputado de Santa Cruz que responde al gobernador Claudio Vidal; los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo; el PRO y la UCR.

Estiman que la sesión se extenderá por al menos 15 horas. El Gobierno busca conseguir la primer ley de presupuesto de la gestión del presidente Javier Milei.