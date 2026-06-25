La Libertad Avanza decidió hacer caer la sesión ordinaria en el Senado al comprobar que el peronismo no iba a dar quórum pese a que impulsaba junto a aliados la interpelación del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, con lo que volvió a blindar nuevamente al cuestionado funcionario.

La decisión la tomó en el mismo recinto la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien instruyó a los miembros de la LLA que se mantengan parados sin dar quórum y lo mismo hicieron los aliados de la UCR y algunos bloques provinciales. Bullrich dijo a los periodistas acreditados: "Los que venían con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo. Tendrían que haber garantizado el número pero no se sentaron".

"¿Por qué vamos a darlo nosotros y someternos a que los corruptos más grandes de la historia se pasen horas?", destacó y agregó: "Querían socavar al Gobierno, ponerlo en una situación de falta y se pusieron en falta ellos. Porque les es difícil hablar contra la corrupción".

De todos modos, el oficialismo accedió al pedido de los dialoguistas de abrir la comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunirá el miércoles a las 15 para tratar los diferentes pedidos de interpelación y moción de censura.

Más allá de ganar tiempo con Adorni, LLA no logra asomar la cabeza en la Cámara alta con su agenda. Tenía los votos para avanzar en Propiedad Privada y, como hace semanas atrás, ése tema deberá esperar hasta que se despeje el camino del funcionario nacional en esa arena política.

El bloque de La Libertad Avanza ingresó al recinto pero nunca ocupó sus bancas. Algo similar hizo el peronismo, por lo que nunca se alcanzó el número de 37 senadores necesarios para poder abrir la sesión.

Bullrich tenía asegurados los votos para impedir la interpelación con la ayuda de aliados radicales y misioneros, pero prefirió no abrir el recinto para no estar varios horas debatiendo esos pedidos que impulsaba el peronismo, el PRO y Convicción Federal.

De hecho los pocos legisladores que se sentaron en el recinto fueron los macristas Martin Goerling Lara, y Maria Cristina Huala, y la peronista de Convicción Federal, Carolina Moisés.

La postura del oficialismo y del PJ fue duramente cuestionada por el PRO que objetó: "Ni Libertad Avanza ni el kirchnerismo dieron quórum para tratar nuestro proyecto de interpelación a Manuel Adorni. Vamos a seguir insistiendo para que los argentinos tengan las explicaciones que merecen".

Desde la UCR también criticó que se haya caído la sesión aunque había varios legisladores radicales estaban parados en el recinto de sesiones, cuando el presidente provisional Bartolomé Abadala levantó la reunión plenaria del cuerpo.

En una crítica al Gobierno, la UCR señaló que "cumplimos con nuestra responsabilidad en el recinto, pero lamentablemente la sesión se cayó por falta de quórum. La agenda legislativa del Senado no puede seguir paralizada por disputas ajenas a la urgencia del país".

El peronismo no quiso dar quórum en rechazo al cambio del acta que logró realizar Bullrich el martes pasado al rechazar que se necesiten dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas de la interpelación, ya que sostenía que como era un artículo operativo solo se necesitaban la mayoría absoluta.

Además, el interbloque peronista, que conduce José Mayans, rechaza de plano el proyecto de propiedad privada, que elimina los limites para que los extranjeros puedan comprar tierras.

Mayans señaló que su bancada "no dio quórum en la sesión aporque no puede caer en la trampa de admitir los dos tercios para tratar la moción de censura de Adorni, ni para habilitar la entrega de la soberanía nacional con la mal llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, así como aprobar pliegos de jueces que cumplen con los mandatos de la Casa Rosada".

"Una vergüenza defender una interpretación tan retorcida de la Constitución para salvar a Adorni”, señaló.

Según Mayans, al menos cuarenta y cuatro senadores rechazaron hoy el criterio de aplicar “los dos tercios” para recién habilitar la interpelación del ministro coordinador, dado que no se consiguió el mínimo de 37 senadores para poder sesionar hoy.

Agregó que "nos parece muy bien que haya postergado la ley de inviolabilidad de tierras",

Con la suspensión de la sesión también se demora la aprobación de siete pliegos, entre los que se encuentra el del camarista Víctor Pesino, que rechazó la cautelar contra el Gobierno de la reforma laboral y votó a favor de intervenir la UOM.

Fuente: Infobae / Noticias Argentinas