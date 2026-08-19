Luego del golpe que significó para el Gobierno quitar artículos clave de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, como el de la extranjerización de tierras, el oficialismo se prepara para debatir una serie de proyectos que considera clave.

Son iniciativas que ya tienen el visto bueno de los gobernadores, con un diálogo renovado ante Nación y gestos por doquier.

Fuentes libertarias señalan que lo que sucedió en la última sesión de la Cámara alta, con mandatarios que le dieron la espalda a la propuesta libertaria, fue algo puntual. Que quedó en el pasado. Y que las conversaciones hoy transitan por un gran momento.

Desde el entorno de un ministro marcan, por ejemplo, las publicaciones que armaron los dirigentes del interior tras las reuniones que mantuvieron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que realizó este miércoles con mención al diálogo con el Poder Ejecutivo, es una. Porque además se trata de uno de los gobernadores más críticos de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad que tuvo sanción con mucha poda.

¿Qué expresó concretamente Figueroa? Sostuvo que “el diálogo es el camino”. “El ministro Santilli nos confirmó durante la reunión que mantuvimos hoy que el régimen de zonas frías para la Patagonia se mantendrá como hasta ahora”, planteó.

Además, habló del trabajo en conjunto y anticipó que acompañará iniciativas de relevancia para la Libertad Avanza. “Vamos a acompañar las reformas que permitan consolidar la estabilidad económica, como la reforma del Banco Central, y también la reforma electoral para eliminar las PASO”, aseveró, resaltando que hay un trabajo en pie con Nación.

El rol del “Colo” fue fundamental para destrabar negociaciones y alcanzar entendimientos con las provincias. Pero no se queda atrás Caputo. “Toto” es la persona que vigila cada peso del Estado y, como fundamentalista del superávit fiscal, evitó en los últimos meses garantizar fondos pedidos por mandatarios para comprometer cuentas públicas. No obstante, no tuvo más remedio que ceder en su desafío para que los dirigentes del interior apoyen proyectos a cambio de fondos.

Por eso aparecieron los cambios en la ley de Zonas Frías que remarcó Figueroa. O el acuerdo por Zonas Cálidas que tanto Santilli como Caputo anunciaron el martes por la tarde, además del respaldo a la reforma de la carta orgánica del Banco Central, una prioridad del Presidente.

Esto, sin dudas, impactará en el Senado, con intenciones de los dialoguistas con el oficialismo de debatir el texto que redefine subsidios a las zonas más complicadas por las bajas temperaturas. Y, a su vez, a la espera de rubricar el pacto del Ejecutivo de garantizar alivio fiscal para los distritos del Norte Grande, atado a las altas temperaturas durante el verano y que obliga a consumir mayor energía eléctrica.

Santilli destacó la rapidez con la que se logró avanzar a partir del planteo de las provincias: “En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución. Es un reclamo histórico del Norte y demostramos que, cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente”.

Fuente: NA