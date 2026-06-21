Tras el blindaje del presidente Javier Milei al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo apuesta a debatir los alcances del artículo 101 de la Constitución Nacional para evitar que la oposición interpele al funcionario y posteriormente lo someta a una moción de censura para removerlo del cargo.

Al cierre de semana, el diputado Nicolás Mayoraz anticipó la estrategia oficial en sus redes, luego de que planteara a través de X que los asuntos sin dictamen deben ser habilitados "mediante una votación sobre tablas, que requiere dos tercios según el Reglamento".

"Sostener que 'no hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación' es hacerle decir a la Constitución lo que no dice", reafirmó a través de su mensaje con el que le respondió a Maximiliano Ferraro.

Tras desarticular la sesión del jueves en el Senado, el equipo negociador de la Casa Rosada apuesta a neutralizar los embates del Congreso que este martes podría tener una nueva posibilidad de avanzar en la interpelación del ministro coordinador investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En la tarea trabajan el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Si bien el primer desafío fue positivo y el Poder Ejecutivo logró desarticular la sesión del pasado jueves en la Cámara de Senadores, hay algunos resquemores contra la legisladora, que no dudó en hacer pública su diferencia respecto de la postura de la administración libertaria sobre la situación de Adorni, exagera los reportes que traslada a la cúpula de poder.

"Los mismos aliados nos dicen que es más una ansiedad de Bullrich que de ellos”, precisó a la agencia Noticias Argentinas una fuente que realizó personalmente el relevamiento de los apoyos en el Congreso.

No es la primera vez que algunos miembros de la mesa política desconfían de Bullrich. Algo similar ocurrió con el trabajo legislativo para el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En aquella oportunidad, la responsabilizaban de haber "ensuciado" la sesión para priorizar sus propios intereses.

Pese a las constantes gestualidades, el vínculo entre la Casa Rosada y la senadora no es el mejor. Sin embargo, su permanencia en el espacio responde a las necesidades compartidas. El Ejecutivo la necesita y la legisladora al espacio.

Con una nueva edición de la mesa política en veremos, la próxima parada está prevista para el martes en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que en Balcarce 50 aspiran a que el ministro coordinador protagonice el informe de gestión el próximo jueves 2 de julio en la Cámara Alta y contente así los pedidos de los bloques aliados y opositores, aunque no parece ser el plan de ningún sector más que el violeta.

Fuente: Noticias Argentinas