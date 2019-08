El origen del popular meme del gato en la mesa y la mujer que le grita

Según la página Know Your Meme, esta imagen tiene el título de Woman Yelling at a Cat (Mujer gritando a un gato), y está conformada por una captura de pantalla de Taylor Armstrong y Kyle Richards, dos integrantes del elenco de la serie The Real Housewives of Beverly Hills, además de una foto de un gato blanco de aspecto confundido sentado detrás de un plato de comida.