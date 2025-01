Felipe Tommasi prestador de turismo náutico y Marcela Ghiotto, propietaria de un complejo contaron en Ahora Cero Radio que las dos primeras semanas de enero no fueron lo que esperaban a nivel turístico.

Felipe Tommasi, quien presta el servicio de paseos en lancha, relató que “no está siendo una temporada muy fuerte, este segundo fin de semana fue muy flaco. Ayer hablé con un hotelero que me dijo que hace 15 años que no le pasaba de no llenar el hotel un fin de semana. Bueno, a mí me pasó el domingo a la tarde no vender un sólo boleto. Nunca me pasó en 20 años que estoy trabajando en esto”, señaló.

Por su parte, Marcela Ghiotto, dueña de un complejo de cabañas ubicadas a la orilla del río, dijo que “sabíamos que iba a ser difícil, pero me pasó de no poder llenar el complejo durante el fin de semana. Si tomo del 1 al 13 de enero tuve un 53% de ocupación, si tomo el fin de semana puedo decir en un 85-90%, pero entre semana es poca, esta semana tengo el 29% de ocupación, la anterior estuve en un 40%”.

Al respecto, la prestadora manifestó que “lamentablemente nosotros vivimos mucho de la estacionalidad, porque este año hubo en octubre y noviembre eventos que están buenísimos, pero tenemos que mantener una estructura durante todo el año, además tenemos el privilegio de estar en el río, pero también tuvimos tres inundaciones con pérdidas millonarias materiales y lo que dejamos de trabajar. Valoro muchísimo el trabajo de Zubillaga pero hace falta más. Mi perspectiva para los próximos 15 días que vienen no es buena, de acá a fin de mes tengo 30% reservado. Se va día a día, eso es lo que veo, pero este año hay pocas consultas”.