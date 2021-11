El pacto de Pampita Ardohain con su marido que nunca se rompe

La pareja dio el “sí” un 22 de noviembre de 2019 en una fiesta de ensueño rodeada de sus seres queridos, y a partir de ese momento avanzaron a paso firme con la misma intensidad del flechazo que los unió. Ahora atraviesan otra etapa como padres de su primera hija juntos, la pequeña Ana, de 3 meses, pero están decididos a aprovechar los momentos a solas. Así lo contó Pampita en su programa, cuando los panelistas le preguntaron el motivo por el que se fue corriendo tomada de la mano de su marido: “Es que nos vamos siempre a almorzar por Palermo, porque una vez por semana tenemos nuestra salida de novios y tiene que ser al mediodía porque a la noche trabajo”.

“Hay que hacer eso, encontrar un día para la pareja, o al menos un ratito”, aconsejó la modelo. También resaltó la importancia de una actividad que disfruten ambos, sin importar cuál sea el presupuesto para lo que elijan, y aseguró que se recarga de energías cuando comparte una comida con Moritán. “Si tengo que ir a cenar a la 1.30 de la madrugada cuando termino La Academia imaginate cómo estoy, no se puede”, remató. Luego de su salida a solas, cada uno sigue con sus actividades laborales y se reencuentran en su hogar para pasar tiempo como familia ensamblada.

Cabe agregar que Moritán suele acompañar a la conductora en cada uno de sus desafíos durante esta primera etapa donde la bebé es muy pequeña y no puede pasar tantas horas alejada de su mamá. En este sentido, acudieron juntos a los Martín Fierro de Cable que tuvieron lugar hace una semana, y en cada pausa la conductora del evento fue a su camarín a reencontrarse con Ana. Además, el diputado electo por el partido de Republicanos Unidos, una de las internas de Juntos por el Cambio, suele destacar que comparte los mismos valores de respeto y compañerismo que su esposa.

“Tiene que ver con honrar determinados acuerdos que establecimos de entrada, es un modo nuestro, no hacemos juicio de los demás, pero a nosotros nos gusta vivir así”, aclaró el economista cuando estuvo invitado en Mañanísima (Ciudad Magazine). Ese mismo día Carmen Barbieri le preguntó si perdonaría una infidelidad, y el invitado sostuvo que no podría por esos mismos acuerdos que se propusieron desde un primer momento: “Por eso nos enganchamos tan rápido, aunque para muchos fue difícil de entender, nosotros sabíamos cuál era el camino, y es respetando determinadas normas básicas, como nuestra manera de entender la vida. Es nuestro código de convivencia y me veo muy viejito al lado de ella”. (Teleshow)