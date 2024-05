Gustavo, padre de Fernando Pastorizzo, criticó en las últimas horas la película que recrea el asesinato del joven gualeguaychuense por el que fue condenada Nahir Galarza. El hombre indicó que no vio la película pero la calificó de "mamarracho" y adelantó que pedirá la remoción de algunas escenas.



"Quisieron dar a entender que Fernando era el golpeador y era mi hijo el que sufría acosos y golpes", apuntó Pastorizzo y arremetió nuevamente contra Galarza: " Es una psicópata. Ella debe estar gozando y disfrutando verse en una película, pero no se da cuenta dónde está. Tendría que mirar las paredes, los garrotes. Debe ser espantoso estar en la cárcel y le espera toda una vida. Va a morir ahí".



El padre del joven asesinado dialogó con el programa “Sala de Situación”, por AM con Vos, donde fue consultado por su postura en torno a una película que recrea el brutal crimen de su hijo: "Le queda grande decirle película. La vamos a analizar con mi abogado y pediremos que saquen algunas partes. Es una productora de cuarta", indicó y agregó: "En Argentina la violencia de género existe si el hombre maltrata a la mujer y se tendría que eliminar eso. Hay mucha violencia de la mujer y del hombre. No sólo es el caso de mi hijo... Pueden ser violentos tanto ellos como ellas".

En esta línea, Gustavo cuestionó la cobertura que dio la prensa nacional al caso, que fue resonante en todo el país: "No es el caso Nahir, es el caso Fernando. La víctima es mi hijo y no ella. La mayor parte de los medios lo dicen erróneamente", disparó.

Por otro lado, Pastorizzo confesó que a raíz del asesinato de su hijo, sufrió dos infartos y trata de llevar el duelo "lo mejor que puede": "Nunca se supera esto", lamentó. Además, se refirió al hijo que tuvo con una mujer que conoció en las marchas que pedían justicia por el joven: "Se llama Gabriel, porque era el segundo nombre de Fernando. Es muy parecido a él, en su físico y forma de ser", explicó.