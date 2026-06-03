La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó en las últimas horas nuevos elementos de prueba tras conocerse los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la adolescente hallado en Córdoba. El informe preliminar determinó que la joven murió por asfixia mecánica y detectó posibles signos de abuso sexual, aunque los especialistas aclararon que serán necesarios estudios complementarios para confirmar esa hipótesis.

El caso conmociona a la provincia desde la desaparición de Agostina, quien fue vista por última vez cuando ingresó a la vivienda de Claudio Barrelier, el principal acusado y único detenido en la causa. Mientras la fiscalía continúa reuniendo evidencia para reconstruir las circunstancias del crimen, familiares de la víctima mantienen sus reclamos por el avance de la investigación y esperan definiciones sobre la situación procesal del sospechoso.

El padre de Agostina: “Todos los que han estado implicados la van a pagar”

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, encabezó una conferencia de prensa convocada por el estudio jurídico que lo representa. Allí, pidió: “Que se sepa de la verdad y que caigan todos los que estuvieron implicados, más allá de este.. no sé cómo describirlo al psicópata, enfermo, hijo de mil puta”.

Tras pedir un minuto de silencio en memoria de su hija y solicitar respeto ante versiones sobre la menor que circularon en redes sociales y algunos medios de comunicación, el hombre agregó: “No voy a descansar, tienen que estar todos presos. Todos los que han estado implicados la van a pagar”.

“Para mí hay más gente implicada en todo esto. Yo sé que esta persona no actuó solo, mi corazón me lo dice así”, insistió, remarcando que hay una prueba que así lo refleja, aunque no dio detalles al respecto. Además, apuntó con todas las otras personas que estaban en el domicilio de Barrelier al momento del hecho.

En la rueda de prensa -que tuvo un lugar en un hotel de la ciudad de Córdoba- Gabriel estuvo acompañado de su abogada Fernanda Alaniz, quien por su lado pidió dejar de hablar de la intimidad de Agostina. “Basta de juzgar y de revictimizar”, dijo.

Luego, la letrada expresó su apoyo al fiscal Garzón: “Creemos en la investigación. Gabriel trabajó codo a codo con él”. Y adelantó: “Vamos a pedir más imputaciones”.

Alaniz explicó que en los primeros dos días, la investigación se concentró en una persona que nombró Melisa Heredia, la madre de Agostina. Por eso, sostienen, el foco no se posó sobre el principal sospechoso, Barrelier.

“Hay una gran diferencia de la madre conmigo. Me contaba parte, yo necesitaba saber toda la verdad”, siguió Gabriel y subrayó que cuando surgió el nombre de Barrelier, “ya era tarde”.