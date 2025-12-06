El referente de curas en Opción por los Pobres Francisco "Paco" Olveira criticó este sábado el informe de la Universidad Católica Argentina sobre la baja de la pobreza: "No pueden decir que no hay, no sé cómo la miden".

En diálogo con Splendid AM 990, Oliveira remarcó: "Necesitamos tocar el barrio y la necesidad de la gente". El sacerdote pidió tomar medidas urgentes con "la gente endeudada" y resaltó que "hay gente que se toma el transporte público para buscar en la basura".

En este sentido, "Paco", de 61 años, cuestionó el análisis de la UCA sobre el descenso de la pobreza y la indigencia: "No pueden decir que no hay pobreza, no sé cómo la miden ni de dónde sacan los números".

El padre subrayó que "ninguno de los que estamos en los barrios populares sentimos eso, sino todo al revés".

Por su parte, manifestó que "los jubilados van los miércoles a marchar porque nadie los escucha" y concluyó: "La gente me cuida y me protege".