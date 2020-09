El Palacio San José continúa cerrado y preocupa su estado edilicio

Por otra parte, consultada la presidenta de Amigos del Palacio, Delma Bertolyotti, indicó que la situación edilicia del Palacio no ha cambiado mucho en todo este tiempo y no se ha trabajado en su mantenimiento.Por otro lado, explicó que mantienen la personería jurídica, y están en permanente contacto con las autoridades nacionales de Buenos Aires.

Bertolyotti comentó al sitio La Pirámide que no cuenta con recursos propios para hacer frentes a los gastos mensuales, como por ejemplo abonar los sueldos de tres personas. "En todo este tiempo, obviamente por la pandemia, no hemos podido recaudar fondos. No se puede hacer festivales, tampoco fiestas, está todo prohibido". Además, sostuvo que la tienda de recuerdos está cerrada.