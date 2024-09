Roberto “Tito” Palacios afrontará una nueva aventura mundialista. La undécima de su fructífera carrera en el deporte de la “pala” y el “bote”. Pero como la primera vez, los gastos corren por su cuenta, al ser un deporte amateur y que no forma parte del programa olímpico, y por eso no fue fácil para él poder dar el presente una vez más.

Preparación, recaudación de fondos, logística de viaje y objetivos, los ítems que tuvo que unir para poder representar al club Regatas, a su Gualeguaychú natal y a la Selección argentina, en el máximo evento de su deporte, sólo por la gloria y el amor al canotaje.

Tito Palacios logró la clasificación al Mundial de Croacia, tras ganar el Selectivo argentino en la modalidad maratón, su especialidad. Desde allí hasta ahora, transitó el camino más difícil que fue juntar el dinero para poder cumplir otro sueño, ya que por más que este al borde de llegar a la docena de mundiales, cada participación tiene el mismo valor que su debut absoluto en la edición de Roma en 2012.

“Fue complicado el aspecto económico este año, porque estamos con muchos proyectos acá en el club (además de deportista, es el presidente de Regatas) y no he tenido mucho tiempo. De hecho hago un solo turno de entrenamiento por la tarde, que es lo que puedo hacer.

Entonces, no me pude dar el tiempo en la búsqueda de alternativas para recaudar fondos. Hicimos una rifa de una bicicleta para achicar los gastos, tuve la ayuda de mi novia, familiares y algunos sponsors, como así también el aporte de la Municipalidad de Gualeguaychú, que siempre sirve, pero no alcanza”, detalló Palacios en comunicación con Ahora ElDía sobre las peripecias que debe atravesar un deportista amateur para poder competir en el plano internacional.

“Siempre ponemos plata del bolsillo y de entrada sabemos que tenemos que hacer un sacrificio grande en ese sentido”, complementó.

Más allá que sus obligaciones laborales, como empleado de comercios en un reconocido supermercado de la ciudad, y el compromiso como principal dirigente deportivo del club Regatas no le permiten entrenar doble turno, como lo hace cualquier deportista de alto rendimiento, Roberto Palacios afirmó que irá con una buena preparación al Mundial.

“Por suerte pude sumar muchos kilómetros, porque traté de salir todos los días. Hay veces que no pude por lluvia o vientos, pero cambié la rutina por gimnasio o salir a correr, para complementar el entrenamiento. En líneas generales, creo que llego más o menos igual que a otros mundiales. La diferencia con los rivales quizás, es que en otros países pueden entrenar doble turno y dedicarse más al deporte”, indicó Palacios.

En cuanto a los objetivos personales, el palista de 43 años (cumplirá 44 durante su estadía en Croacia) expresó: “Viajo siempre con las mismas ganas de poder hacer un buen mundial. La idea es poder llegar a la meta, que es lo más importante, y después si puedo lograr una medalla mucho mejor” y resaltó: “No me guardaré nada y me brindaré al máximo como la primera vez”.

“Tito” Palacios partirá rumbo a Croacia el miércoles, junto a dos palistas de Concepción del Uruguay, y llegará a Metkovic el viernes, en un viaje extenso que contará con una escala en Estambul (Turquía).

Su debut será el lunes 16 en la prueba de C1 Sénior sobre la distancia de 19.5 kilómetros y al día siguiente lo hará en C2 Internacional, prueba en la cual, como en anteriores ediciones, deberá buscar un compañero extranjero en las horas previas, dado que es el único representante de la delegación argentina que compite en canoas.

Participaciones mundialistas

Italia 2012 -

Dinamarca 2013-

Estados Unidos 2014 -

Alemania 2016 -

Sudáfrica 2017 (oro en C1)

Portugal 2018 (oro en C1 y plata en C2)

China 2019 (plata en C1 y oro en C2)

Rumania 2021 (plata en C1)

Portugal 2022 -

Dinamarca 2023 (plata en C2)

El Dato

Antes de emprender el viaje a Europa, Tito Palacios competirá hoy -como parte final de su puesta a punto- en Concordia, por la tercera fecha del Campeonato Entrerriano de Maratón y Promocionales. Además, como si fuera poco, el multifacético deportista participará de la jornada de Stand Up Paddle (una especie de surf con pala), que también se llevará a cabo en la Capital del Citrus.