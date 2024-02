En un mensaje enviado a jueces de la Argentina, el papa Francisco consideró este miércoles que el rol del Estado en la "redistribución y justicia social" es "más importante que nunca", al tiempo que alertó por los "modelos deshumanizantes y violentos" y sostuvo que, en los cargos públicos, "no alcanza con la legitimidad de origen".



Así lo afirmó en un videomensaje enviado por el Papa para la inauguración de la sede porteña del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), que encabezó el magistrado porteño Andrés Gallardo.



"Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social", sostuvo el pontífice argentino en su mensaje.



"El Dios Mercado y la Diosa Ganancia son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades", aseveró el Papa.



El Copaju fue creado por Gallardo en el Vaticano junto al papa Francisco en junio de 2019 y el año pasado logró el estatus vaticano de "Asociación Privada de Fieles".



"Hermanos, todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. El ejercicio debe también ser legítimo", agregó luego Francisco en el video que se proyectó esta mañana en la sede de avenida Ingeniero Huergo 1189 de la Ciudad de Buenos Aires.





"¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro? Por favor, cada día frente al espejo pregúntense por ustedes mismos y pregúntense por los otros", se preguntó Jorge Bergoglio en esa dirección.



Para el Papa, "la misión de los operadores judiciales: abogados, jueces, fiscales, defensores es trascendente y crucial" por lo que "el Poder Judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social".



"Vivimos épocas de intensa injusticia: pocos ricos cada vez más poderosos y millones de pobres negados y descartados. No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente sólo los desechos de aquellos que si consumen", lamentó en ese marco.



El acto de este miércoles sirvió también para inaugurar la subsede argentina del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas, creado por el Papa en 2023 con "finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de Derechos Sociales, migración y colonialismo" y que es presidido por el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien estuvo presente en el acto de hoy.



"Saludo a la Copaju, saludo al Instituto Lascasciano, saludo a todos ustedes. Bendigo su nueva casa, les deseo éxito en sus actividades. Les pido firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos. La paz es una construcción diaria y ustedes son obreros de la paz", los despidió Francisco.



Entre los presentes estuvieron, entre otros, el dirigente social Juan Grabois, el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara; la diputada Vanesa Siley y los dirigentes sindicales Héctor Daer y Hugo Yasky.



También participaron de la actividad el judicial Julio Piumato y el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Máximo Jurcinovic.



Desde 2023, Copaju es una asociación privada de fieles de carácter internacional en conformidad con los cánones 298-311 y 321-329, erigida como persona jurídica privada dentro del ordenamiento canónico, de acuerdo al canon 322, § 1.



En su quirógrafo, un escrito con fuerza de decreto, el Papa sostuvo que "la organización de magistrados Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana tuvo incipiente origen local en la Ciudad de Buenos Aires y luego destacada actuación en la Repú

blica Argentina desde el año 2017, gestando el primer encuentro regional en junio de 2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires".



