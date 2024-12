La Iglesia Católica celebró la tradicional misa de Nochebuena presidida por el papa Francisco, este martes por la tarde. La celebración comenzó a las 19:00 hora local en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

Se estima que unos 26.000 fieles estuvieron presentes en el lugar, mientras otros miles siguieron el evento por Internet.

El Sumo Pontífice golpeó varias veces con su puño la Puerta Santa de la basílica -en lugar de empujarla- y, al abrirla, y dio inicio a este Jubileo “ordinario” o “Año Santo” en Roma.

“En la Navidad del Señor, luz de luz, esperanza inextinguible, nos disponemos a entrar con fe por la Puerta Santa. Los pasos de nuestro camino son los pasos de toda la Iglesia, peregrina en el mundo y testigo de la paz. Crucemos el umbral de este templo santo y entremos en el tiempo de la misericordia y del perdón, para que se abra a cada hombre y a cada mujer el camino de la esperanza que no defrauda”, dijo Francisco al abrir la puerta.

“La esperanza que nace esta noche no tolera la indolencia del sedentario ni la pereza de quien se acomoda en su propio bienestar. No admite falsa prudencia de quien no arriesga por miedo a comprometerse (…) ni de quien no alza la voz contra el mal ni contra las injusticias que se cometen sobre la piel de los más pobres”, aseguró.

El Año Santo comenzó a convocarse en el 1300 y se celebra cada 25 a 50 años. Su distintivo es que, durante este período, los peregrinos que visiten la capital italiana podrán confesar sus pecados y obtener indulgencias.

El último Jubileo regular fue en 2000 bajo el papado de San Juan Pablo II, quien inauguró el tercer milenio de la Iglesia. No obstante, Francisco declaró un Jubileo especial en 2015, dedicado a la misericordia, y se realizará otro para 2033, en conmemoración al aniversario de la crucifixión de Cristo.

Se prevé que unas 32 millones de personas viajen a Roma este año y atraviesen esta pesada e imponente puerta de bronce, que normalmente estaría cerrada, para recibir el perdón de los pecados.

“Este es el Jubileo, este es el tiempo de la esperanza. Nos llama a la renovación espiritual y nos compromete en la transformación del mundo”, dijo Francisco sobre este período especial para la Iglesia.

En este contexto de celebración, este miércoles al mediodía, el Sumo Pontífice también pronunciará su tradicional bendición “urbi et orbi” (a la ciudad y al mundo) y, un día más tarde, hará lo propio en la prisión romana de Rebibbia, donde quedará expuesta -una vez más- su cercanía con los presos.

Durante su intervención de este martes, Francisco se refirió a los conflictos mundiales y aprovechó para pedir por un alto el fuego inmediato en Oriente Medio y en Ucrania.

“Todos tenemos el don y la tarea de llevar esperanza allí donde se ha perdido, allí donde la vida está herida, en las expectativas traicionadas, en los sueños rotos, en los fracasos que destrozan el corazón, en el cansancio de quien no puede más, en la soledad amarga de quien se siente derrotado (…) en los lugares profanados por la guerra y la violencia”, dijo en ese sentido.

“Pensemos en las guerras, en los niños ametrallados, en las bombas en las escuelas”, agregó.

En este contexto de enfrentamientos y violencia, Francisco llamó a todos los fieles a ser “peregrinos en busca de la verdad, soñadores incansables, mujeres y hombres que se dejan inquietar por el sueño de Dios, el sueño de un mundo nuevo, donde reinan la paz y la justicia”.

En la antesala de estos eventos, la seguridad en torno al Vaticano fue reforzada, especialmente luego del atentado ocurrido en un mercado navideño en Magdeburgo, Alemania. Este martes, las inmediaciones de la Santa Sede amanecieron con una fuerte presencia policial, parte de los 700 agentes adicionales que fueron enviados a la capital en forma de refuerzo, según informó el Ministerio del Interior.

“Habrá más vehículos, más hombres y dispositivos de seguridad muy, muy robustos e importantes”, aseguró el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, que sumó que se emplearán drones y cámaras de circuito cerrado con Inteligencia Artificial para custodiar estos encuentros y los que se esperan para el resto del año.

La primera ministra, Giorgia Meloni, celebró el inicio de este Año Santo y la culminación de varios proyectos que se realizaron en los últimos meses para poder recibir a todos los visitantes durante 2025. Es “un pequeño milagro civil”, sostuvo este lunes durante la inauguración de un túnel cerca del castillo de Sant’Angelo.

Entre los trabajos de estos últimos meses estuvo la restauración emblemático monumento de la Fontana di Trevi, la limpieza profunda de las fuentes de Bernini de la Piazza Navona, así como los esfuerzos del Vaticano por crear una mascota bautizada “Luce”, que buscará acercar este año especial a las generaciones más jóvenes.

El lema de este Jubileo es “Peregrinos de Esperanza” y refleja un carácter universal e inclusivo. Como parte de ello, participarán grupos de diversos orígenes, como empresarios, artistas, migrantes y comunidades LGBTQ, entre otros.

