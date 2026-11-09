El Papa León XIV dio una histórica misa en Palermo ante más de dos millones de personas
Ante cientos de miles de fieles, pidió reconciliación social. Destacó el papel de las familias y el cuidado de los más vulnerables.
El papa León XIV encabezó este lunes una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y llamó a los argentinos a superar las divisiones y fortalecer los vínculos familiares. Durante su homilía, puso el foco en la fraternidad, la solidaridad y la atención a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
La celebración se realizó en el cruce de avenidas del Libertador y Sarmiento, en un predio acondicionado para recibir a cientos de miles de fieles. Fue el primer encuentro multitudinario del pontífice en la Argentina.
“No podemos construir una sociedad justa y en paz sobre los escombros de la confrontación o la indiferencia hacia el dolor ajeno”, expresó León XIV ante la multitud. Su mensaje incluyó un llamado a tender puentes tanto en la vida política como en las relaciones cotidianas.
En ese marco, sostuvo que “el verdadero liderazgo y el verdadero patriotismo no se miden por la fuerza del discurso, sino por el nivel de fraternidad con el que somos capaces de cuidarnos unos a otros”.
El Papa destacó a las familias como primera red de contención social y alentó a reconstruir la cultura del encuentro mediante la solidaridad cotidiana y el cuidado mutuo. También dedicó un pasaje a los ancianos, los jóvenes desocupados y los sectores marginados.
Al referirse al desarrollo social, señaló que no debe evaluarse únicamente con indicadores económicos, sino también por la capacidad de una comunidad para acompañar a las personas más vulnerables.
León XIV vinculó ese compromiso con una fe que impulse acciones concretas. “La esperanza no es un optimismo pasivo; es una fuerza activa que nos exige ponernos de pie, mirar a los ojos a quienes sufren y tendernos la mano sin preguntar de dónde vienen ni cómo piensan”, enfatizó.
En el cierre de la homilía, exhortó a los presentes a “no dejar que las dificultades apaguen la calidez del hogar argentino ni el sentido de pertenencia a una misma patria”.
La misa finalizó cerca de las 13. Luego, el pontífice recorrió las inmediaciones en el papamóvil para saludar y bendecir a los fieles que se habían congregado en Palermo.