El papa León XIV encabezó este lunes una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y llamó a los argentinos a superar las divisiones y fortalecer los vínculos familiares. Durante su homilía, puso el foco en la fraternidad, la solidaridad y la atención a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La celebración se realizó en el cruce de avenidas del Libertador y Sarmiento, en un predio acondicionado para recibir a cientos de miles de fieles. Fue el primer encuentro multitudinario del pontífice en la Argentina.

“No podemos construir una sociedad justa y en paz sobre los escombros de la confrontación o la indiferencia hacia el dolor ajeno”, expresó León XIV ante la multitud. Su mensaje incluyó un llamado a tender puentes tanto en la vida política como en las relaciones cotidianas.

En ese marco, sostuvo que “el verdadero liderazgo y el verdadero patriotismo no se miden por la fuerza del discurso, sino por el nivel de fraternidad con el que somos capaces de cuidarnos unos a otros”.

El Papa destacó a las familias como primera red de contención social y alentó a reconstruir la cultura del encuentro mediante la solidaridad cotidiana y el cuidado mutuo. También dedicó un pasaje a los ancianos, los jóvenes desocupados y los sectores marginados.

Al referirse al desarrollo social, señaló que no debe evaluarse únicamente con indicadores económicos, sino también por la capacidad de una comunidad para acompañar a las personas más vulnerables.

León XIV vinculó ese compromiso con una fe que impulse acciones concretas. “La esperanza no es un optimismo pasivo; es una fuerza activa que nos exige ponernos de pie, mirar a los ojos a quienes sufren y tendernos la mano sin preguntar de dónde vienen ni cómo piensan”, enfatizó.

En el cierre de la homilía, exhortó a los presentes a “no dejar que las dificultades apaguen la calidez del hogar argentino ni el sentido de pertenencia a una misma patria”.

La misa finalizó cerca de las 13. Luego, el pontífice recorrió las inmediaciones en el papamóvil para saludar y bendecir a los fieles que se habían congregado en Palermo.