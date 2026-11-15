El papa León XIV comenzó este domingo una de las jornadas más exigentes de su visita a Perú. En medio de una leve lluvia, partió desde la Base Aérea de Chiclayo rumbo a Cusco, donde tiene previsto encontrarse con miles de fieles y rezar el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

El avión que traslada al pontífice tiene previsto llegar alrededor de las 10 (hora local). Media hora después, participará de un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Uno de los momentos centrales de la visita será a las 11.45, cuando León XIV encabece la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de Cusco, ante una multitud de creyentes que se espera que participe de la ceremonia.

La agenda continuará por la tarde en Pucallpa. A las 13.05, el Papa abordará otro avión para trasladarse hasta esa ciudad, donde mantendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

La gente espera para ingresar a la Plaza de Armas, donde el Papa León tiene previsto dirigir la oración del Ángelus frente a la Catedral de Cusco. (Foto: REUTERS/Claudia Morales)

Más tarde, a las 16.45, presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. La última actividad de la jornada será el regreso a Lima: León XIV partirá desde el aeropuerto internacional de Pucallpa a las 19.05 y pasará la noche en la capital peruana.

Además de la intensa agenda de actividades, la altura de Cusco representa uno de los principales desafíos médicos y logísticos de este domingo. Se espera que sea el día más complejo para el pontífice, tanto por las exigencias respiratorias que implica el entorno andino como por su reciente intervención quirúrgica.

En octubre, León XIV se sometió a una cirugía torácica para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que le detectaran un tumor pulmonar en una etapa temprana.

Por ese motivo, la visita a Cusco estará atravesada también por la atención a las condiciones físicas del Santo Padre, que deberá afrontar las exigencias de la altura después de la operación.