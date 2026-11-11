Luego de un histórico paso por Uruguay y Argentina, el Sumo Pontífice encara la tercera etapa de su viaje apostólico en Perú. Irá a Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante casi ocho años. También tendrá un encuentro con representantes de pueblos amazónicos y visitará un hogar de ancianos.



Minutos después de las 19 horas, el Papa aterrizó en el Grupo Aéreo N° 8 en Lima, donde lo recibió la presidenta Keiko Fujimori.