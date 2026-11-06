El papa León XIV comenzó su gira latinoamericana. Ya se encuentra en Uruguay, su primera parada antes de llegar a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre para una visita de cuatro días que combinará actos oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales.

Durante el vuelo, cuando terminó el frugal desayuno servido a los 84 periodistas que ocupaban la parte trasera del avión fletado por el Vaticano, León XIV se presentó con su sonrisa cotidiana, vestido con sotana blanca y protegido por seis guardaespaldas que parecían diplomáticos de carrera. El Papa hizo un discurso formal y a continuación saludó -uno por uno- a todos los corresponsales que cubrirán la gira por Uruguay, Argentina y Perú.

“¿Es un homenaje a Francisco que viaje a la Argentina?“, le preguntaron al comienzo de su peregrinación por la sala de periodistas montada a 10.000 pies de altura.

“¿Cómo debería entenderse el significado de su voto?“, se sumó otro enviado recordando que León XIV participó en las elecciones de medio término, donde Donald Trump recibió una derrota histórica.

“Yo ya hice una declaración sobre este tema: estoy orgulloso de ser americano y de ejercer mis derechos”, respondió.

Según el cronograma oficial, el pontífice arribará el domingo al Aeroparque Jorge Newbery desde Montevideo y será recibido por el presidente Javier Milei, con quien mantendrá una reunión en la Casa Rosada antes de participar de una actividad con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La jornada incluirá además un mensaje conjunto por cadena nacional.

Fuente: Infobae