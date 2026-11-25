El papa León XIV nombró hoy al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, como coordinador del Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, un organismo de alcance mundial que el pontífice acaba de crear para fortalecer y articular el trabajo de la Iglesia Católica con las personas privadas de su libertad. La designación se produjo poco más de dos semanas después de que ambos compartieran una de las actividades de mayor contenido social del viaje apostólico a la Argentina: la visita a la cárcel de Villa Devoto.

El nombramiento fue difundido en el boletín oficial de la Santa Sede y consignado por la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA). El prelado argentina ejercerá la nueva responsabilidad durante un período de cinco años, en el marco de una estructura que estará vinculada al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

El boletín oficial de la Santa Sede informó también el ascenso de otro sacerdote argentino en la estructura del Vaticano. León XIV nombró a monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe como jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado, el organismo central de la Curia Romana encargado de asistir al pontífice en el gobierno de la Iglesia y en las relaciones diplomáticas de la Santa Sede. Hasta ahora se desempeñaba como consejero de Nunciatura en la Sección para los Asuntos Generales de esa misma dependencia.

El sacerdote, de 52 años, nació en Paraná y hasta ahora se desempeñaba como consejero de Nunciatura en la Sección para los Asuntos Generales del mismo organismo, según el boletín oficial de nombramientos de la Santa Sede.

Gabriel Marcelo Viola Casalongüe nació el 24 de enero de 1974 en Paraná. Fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1999 y es licenciado en Teología Dogmática.

Ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 2011. A lo largo de su trayectoria trabajó en las nunciaturas apostólicas —las representaciones diplomáticas del Vaticano— de Liberia, El Salvador y Filipinas.

También cumplió funciones en la Sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y, al mismo tiempo, se desempeñó como director administrativo de la Pontificia Academia Eclesiástica.

Qué funciones tendrá en el Vaticano

El jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado interviene en la organización de encuentros con el cuerpo diplomático y audiencias del Papa con autoridades extranjeras, además de aspectos protocolares y logísticos de los viajes apostólicos.

De acuerdo con la información publicada por EWTN, Viola Casalongüe sucederá al sacerdote venezolano Javier Domingo Fernández González, nombrado nuncio apostólico en Liberia y Sierra Leona.

La designación coloca al sacerdote nacido en la capital entrerriana al frente de un área vinculada con la actividad diplomática y la agenda internacional del Pontífice.

Fuente: Infobae / AHORA