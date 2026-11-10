En todos los bordes de la Plaza San Martín de Córdoba la gente esperaba quizá el último gesto. Los que vinieron a ver una vez más al Papa se mezclaban bajo un cielo tapado de nubes con los vendedores de agua fría, de papas fritas, de ensalada de frutas, de pan relleno, de sombreros y banderas con la foto de León XIV. En la puerta de la Catedral, León encabezó un encuentro con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas. Allí lanzó una de las más frases quizá más significativas de su visita a la Argentina: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco! Un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo”.

En el comienzo de su discurso, desde la puerta del lugar, sobre la calle Independencia, el papa León XIV agradeció al cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, por sus palabras y luego volvió a citar a los argentinos cura Brochero, Mama Antula y Francisco. Además, reiteró el pedido por un acercamiento a la Iglesia y advirtió sobre las distracciones del camino de la fe. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, dijo a los presentes.

Luego León XIV habló en particular a los seminaristas para que conserven las ganas iniciales y no se dejen ganar por la rutina y el lugar cómodo. Tras ello les pidió conservar siempre la empatía: “Queridos seminaristas, aprendan a mirar con los ojos de Dios y a dejarse evangelizar por su pueblo. Quien menos tiene también puede enseñarnos mucho”. Inmediatamente después volvió a citar a Francisco para recordar que “la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.

Después agregó: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello. Sin olvidar que quien sufre necesita recibir de nosotros el mayor don que la Iglesia posee: Jesucristo”.

Desde la plaza, Alejandra, una cordobesa de 59 años, contó a La Nación que vino aquí porque no llegó a Fadea. Tenía que cuidar a su nieta, pero no bien se desocupó comenzó a caminar hasta este lugar. Acompañada por su marido, ella habló por los dos: “Sentimos la necesidad de estar acá, es muy difícil lo que vive el país con los jubilados, los discapacitados. Por eso vinimos, para escuchar este mensaje de paz, de felicidad. Esto mueve muchas emociones. Es un halo de esperanza”.

Diego también se acercó al verde de la Catedral, pese al calor, pese a la muchedumbre, y contó que lo hizo por sus dos hijas, para que estén presentes en este momento histórico. Tiene 46 años y nació en San Juan, pero vive en Córdoba. Respecto al mensaje del Papa, dijo que hay dos cosas que le quedaron en la cabeza: la frase de que la economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés, y su discurso ante sindicalistas. “Mi esperanza es que las cosas cambien, que aflojen un poco, hay mucha violencia”, aseguró a este diario mientras se protegía del sol con la mano.

Mientras tanto, desde la puerta de la Catedral, León siguió: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna” y volvió así sobre sus pasos, cuando visitó el Cottolengo en Don Orione y escuchó las palabras de las personas con discapacidad que allí viven. También volvió a referirse al país al asegurar: “La Argentina conoce bien lo que Dios puede hacer con una vida disponible. Mama Antula llegó a Buenos Aires descalza y solo con un crucifijo: llevaba poco, pero era lo necesario para empezar. Brochero siguió predicando, aunque muchas veces únicamente Dios y su mula fueran testigos del cansancio. Dios sigue derramando su gracia y quiere contar con ustedes para hacerla llegar desde La Quiaca hasta Ushuaia, y hasta el último rincón de la tierra”.

Una representante de las vírgenes consagradas, un seminarista de Mendoza y un sacerdote cordobés con discapacidad, que emocionó al Papa con su historia, fueron algunos de los convocados que antecedieron el discurso del Sumo Pontífice en la Catedral. Los invitados plantearon preguntas para que el líder de la Iglesia Católica pudiera contestarlas. “Muchos sacerdotes y consagrados, con el paso del tiempo, tenemos enfermedades y dificultades de salud que limitan nuestra posibilidad de asumir responsabilidades para la misión. ¿Qué orientaciones o consejos nos puede dar para vivir con entrega a Dios y a nuestros hermanos esta etapa de nuestro peregrinar?”, marcó uno de ellos; otra religiosa consultó qué aspectos de la vida religiosa deberían fortalecerse.

El Papa respondió las dudas de sus fieles y dijo que lo hicieron pensar en su reciente hospitalización. “Como el Cura Brochero, que ciego y enfermo de lepra, seguía sirviendo a su pueblo”, recordó. Y sumó: “Se puede “perseverar en medio del sufrimiento”. Entonces, instó a los presentes: “Volvamos a nuestras comunidades con esperanza, con libertad y con ganas de seguir sirviendo. Quizá nosotros no veremos todo lo que Dios hará con lo que hoy sembramos; tampoco lo vieron los que nos precedieron, pero sin su entrega hoy no estaríamos aquí”.

En los alrededores, bajo las nubes y aunque el calor empapaba, Milagros lo escuchaba, al igual que cientos de fieles. Es docente, tiene 46 años y entiende que la visita del Papa tiene una relevancia histórica internacional y es independiente de todas las religiones. “Más allá de lo que cada uno puede pensar de la institución, nadie puede negar el mensaje de paz, de comunidad, de unión, menos en el contexto que estamos viviendo”, dijo a LA NACION y asimismo aseguró que la visita de León no será en vano, algo olvidable, porque estará en cada uno replicar ese mensaje como se pueda, desde el lugar que toque. “Es muy importante”, afirmó.

Desde la puerta de la Catedral, para cerrar, León habló de continuar con el pedido de Francisco, su antecesor, el argentino Jorge Bergoglio. Dijo que nadie olvidara sus palabras, el “hagan lío” que pronunció en 2013 en Río de Janeiro, en un encuentro con jóvenes. Lo replicó a su manera: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano!“. Luego rezó un Padre nuestro multitudinario, lo siguieron en voz baja, y saludó con la mano para despedirse. En cada uno de los rincones de la plaza sonaron las campanas, ya eran las 16, y todos hicieron lo mismo, le devolvieron el saludo, a él, con la mano, con ese gesto, los niños sobre los hombros de sus padres, los adultos, los ancianos, las familias, los amigos. Aunque seguro León no llegaba a verlos, lo saludaron igual.