En una jornada marcada por el fervor religioso, París vivió un evento multitudinario este sábado. Desde la plaza de la Concordia hasta la plaza de L’Etoile, cerca de 800.000 personas se congregaron para participar de la misa oficiada por el papa León XIV, convirtiendo los Campos Elíseos en un templo a cielo abierto.

La actividad del pontífice comenzó temprano en la Maison Bakhita, un centro de acogida para exiliados. Allí, el Papa brindó un mensaje de apoyo a los más vulnerables.

Los pobres no son una categoría sociológica, son la carne misma de Cristo.

El despliegue de seguridad para la ceremonia central contó con la participación de 12.000 policías, gendarmes y militares. La organización, que involucró a 12.000 voluntarios, permitió que la celebración transcurriera con normalidad. Durante la comunión, se distribuyeron aproximadamente 500.000 hostias bajo la atenta mirada de los presentes.

En su homilía, el Papa interpeló a los fieles sobre el sentido de la existencia.

¿Qué buscamos realmente en la vida?

, preguntó, instando a los católicos a ser fuentes de esperanza frente al desánimo. El primer ministro Sébastien Lecornu asistió en representación del Estado, mientras que el presidente Emmanuel Macron no participó del acto religioso.

La visita del pontífice había comenzado el viernes en el Stade de France, donde 80.000 jóvenes participaron de una vigilia. Tras su paso por París, el papa León XIV partió hacia Lourdes para continuar con su agenda pastoral, donde se espera la presencia de miles de peregrinos este domingo.

Fuente: Con información de La Nación