En la última jornada de su visita a la Argentina, el papa León XIV visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y encabezó una misa de cierre en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Tras la misa en Luján en la plaza de la basílica dedicada a la patrona de la Argentina, la agenda oficial contempla la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. León XIV partirá a las 14 rumbo a Lima, donde continuará su gira sudamericana.

La noche del martes, el pontífice encabezó una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, tras regresar de Córdoba. La convocatoria comenzó a las 20:15 y reunió a una multitud que lo esperaba en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, el mismo escenario donde el lunes había celebrado una misa al aire libre.

Minutos después de las 14, durante la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza, el presidente Javier Milei se mostró visiblemente emocionado y con los ojos llorosos mientras saludaba al papa León XIV antes de su partida rumbo a Perú.

Acto seguido, el papa León XIV partió rumbo a Perú en un avión de Aerolíneas Argentinas.

Perú será la tercera y última escala de la gira apostólica de León XIV por Sudamérica, que comenzó en Uruguay y continuó en la Argentina.