El papa León XIV brindó este sábado por la mañana su primer mensaje oficial ante los fieles en Paysandú, la primera parada de su gira sudamericana que lo traerá luego por Argentina. Desde la localidad uruguaya, hermanada por su cercanía con Entre Ríos, el sumo pontífice se encontró con miles de seguidores que lo esperaban desde muy temprano.

Tras aterrizar en Paysandú minutos antes de las 10 horas, Robert Prevost se trasladó al predio y recorrió el lugar en el papamóvil, saludando a miles de personas. Tras algunos minutos de recorrida, bajó y se dirigió al escenario.

“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, comenzó el papa en castellano, idioma que domina a la perfección debido a su misión de varios años en Perú. El sumo pontífice, de nacionalidad estadounidense, encabezó la misa en nuestra lengua.

“Hermanos, esta es la primera misa que celebro en mi visita a Uruguay, gracias por estar aquí”, dijo el papa, quien luego hizo alusión a las lecturas que se hicieron durante la misa.

Prevost se refirió a los inicios de la evangelización del continente en la zona del Río de la Plata. “Ellos transmitieron con gozo la buena noticia del Evangelio”, afirmó.

“En esta ciudad se encuentra el Puente Internacional General Artigas (que une Paysandú con la localidad entrerriana de Colón). No es difícil imaginar los beneficios que genera un puente. Por eso, qué importante es ser constructor de puentes, esa es la vocación a la que todos estamos llamados“, dijo. También hizo alusión a los palmares, otro de los símbolos de la región. “Las palmeras no crecen aisladas, no están solas ni distanciadas. Así también la Iglesia es una comunidad”, agregó.

“Finalmente me refiero al mate, esa bebida tan típica de Sudamérica, cuyo significado ustedes pueden explicar mejor que yo. Hasta Roma ha llegado el mate. Es signo de familiaridad, amistad, encuentro. Nos enseña a compartir y estar juntos. Tomar mate es un ritual lleno de simbolismo. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos reflexionar sobre estos símbolos que son comunes”, destacó.

“Los animo a continuar la misión evangelizadora con entusiasmo, sean puentes. Sean comunidad fraterna. Sean comunidad orante. Cristo cuenta con ustedes”, agregó.

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