El papa Francisco llamó este jueves a "desmasculinizar" la Iglesia y pidió más presencia femenina, al tiempo que destacó la "capacidad teológica distinta" que tienen las mujeres.



"Hay una tarea que les pido, por favor, desmasculinicen la Iglesia", reclamó el pontífice este jueves la recibir en el Vaticano a un grupo de la Comisión Teológica Internacional.



"La teología, la reflexión teológica, es muy importante. Pero hay algo que no me gusta de ustedes, disculpen mi sinceridad. Una, dos, tres, cuatro mujeres: ¡Pobres! ¡Están solas! Ah, lo siento, cinco. ¡Debemos avanzar en esto!", reclamó Francisco al recibir al grupo compuesto en su mayoría por varones.



Para el Papa, en ese marco, "la mujer tiene una capacidad de reflexión teológica diferente a la que tenemos los hombres".



"La Iglesia es femenina. Y si no sabemos entender qué es una mujer, cuál es la teología de una mujer, nunca entenderemos qué es la Iglesia", agregó luego Francisco.



Según el pontífice, "uno de los grandes pecados que hemos tenido es la masculinidad de la Iglesia".



Durante su intervención, de todos modos, el Papa planteó que la mayor presencia femenina no se resolvería "Por el camino ministerial"; es decir a través de la ampliación de los cargos que pueden ocupar las mujeres en la Iglesia, en medio de las presiones de algunos sectores para lograr el denominado diaconado femenino.



(Fuente: Télam)